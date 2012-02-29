〔中国金融〕四大行2月新增贷款仍保持低位,信贷需求下降为主因--业内人士

台湾已公布经济指标--2017/2/24
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
路透香港2月29日电---据两位业内人士周三透露,截止上周中国四大商业银行内部交换数据显示,其2月新增贷款仍保持在低位水平的1,000多亿元人民币.考虑到月末冲贷款因素,四大行当月新增贷款或与1月水平相当.
上述业内人士表示,基於四大新增贷款约占全部金融机构的40-45%左右,2月金融机构全部新增贷款能与1月基本相当的预期已属相当乐观.
而新增贷款之所以保持低位,除因多数股份制银行受制於贷存比的硬约束外,实体经济对信贷需求的下降也是主要影响因素.
数据显示,1月份工行(601398.SS)(1398.HK)、建行(601939.SS)(0939.HK)、农行(601288.SS)(1288.HK)、中行(601988.SS)(3988.HK)四家国有大型银行新增境内贷款为3,172亿元,占全部金融机构新增贷款7,381亿元的43%.
"到上周的数据显示,四大行贷款才增了1,000多亿,月末的这周会冲一冲.估计与上个月差不多."上述一位了解情况的业内人士表示.
他表示,信贷增长没有达到外界的预期,经济实体的需求下降是主要原因.投资下滑、房地产投资和销售也大幅萎缩,显示企业和个人对信贷的需求不振.
"存款准备金率下调对银行增加信贷投放有正面作用,月末整体都会冲一冲,但能跟上个月的7,000多亿相当,已经很不错了."上述国有银行人士称.
因春节因素及贷存比限制等,今年1月新增贷款规模逊於预期.中国央行为增加银行体系的超储水平,已於本月下调存款准备金率0.5个百分点.但此举仅能从理论上增加银行体系的可贷资金,实际贷款则受到实体经济对信贷的需求、贷存比等一系列因素限制.
本着早放贷早获利的想法,银行的放贷高峰一般都出现在年初.以去年为例,1月、2月合计新增贷款为近1.6万亿元.(完)
--记者 毕晓雯; 审校 屈桂娟
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 2月20日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/24 0830 季调失业率 1月 -- 3.82% 2/24 1620 M2年增率 1月 -- +4.11% * 3月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/6 1620 外汇存底 2月 -- 4,365.89亿美元 3/7 0830 消费者物价指 2月 -- +2.25%
* 短率区间高位略见压力 * 明日月底最后交易日资金料偏松 * 短票及RP利率持平既有区间不变 记者 詹静宜 路透台北2月23日 - 台湾银行间短率周四区间高位略见压力。资金调度人员称，因应月 底连续假期，明日为2月底最后交易日且须累算五天积数，但因金融机构此前皆已避开资金 落点月底，致今日资金需求更形减弱，而银行间资金却渐转松，只能仰赖央行冲销过剩资金 。 他们表示，今天不仅票券商资金需求疲弱，连银行间也普遍多钱不缺资金，使得跨月拆 款交投明显转趋淡静，场上改以调度便宜月内短钱的需求为主，预期明日资金情势也是如此 宽松，加以明日央行定存单到期仅6亿台币，银行间资金去化更增添难度。 〞今天都没什交易，没需求降价也没用，下午只能仰赖老大。〞一位大型银行交易员说 。 另位大型银行交易员也称，虽然3月初有国际板债券大额交割的变数，但2月底连续假期 过后，银行间在旬底只剩三个交易日可调整帐上积数，料资金情势仍会持续偏松，不然旬底 最后交易日(3月3日)正好逢周五紧接着周末假期，下旬一开门将面临多钱