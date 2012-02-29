〔中国金融〕四大行2月新增贷款仍保持低位,信贷需求下降为主因--业内人士

路透香港2月29日电---据两位业内人士周三透露,截止上周中国四大商业银行内部交换数据显示,其2月新增贷款仍保持在低位水平的1,000多亿元人民币.考虑到月末冲贷款因素,四大行当月新增贷款或与1月水平相当.

上述业内人士表示,基於四大新增贷款约占全部金融机构的40-45%左右,2月金融机构全部新增贷款能与1月基本相当的预期已属相当乐观.

而新增贷款之所以保持低位,除因多数股份制银行受制於贷存比的硬约束外,实体经济对信贷需求的下降也是主要影响因素.

数据显示,1月份工行(601398.SS)(1398.HK)、建行(601939.SS)(0939.HK)、农行(601288.SS)(1288.HK)、中行(601988.SS)(3988.HK)四家国有大型银行新增境内贷款为3,172亿元,占全部金融机构新增贷款7,381亿元的43%.

"到上周的数据显示,四大行贷款才增了1,000多亿,月末的这周会冲一冲.估计与上个月差不多."上述一位了解情况的业内人士表示.

他表示,信贷增长没有达到外界的预期,经济实体的需求下降是主要原因.投资下滑、房地产投资和销售也大幅萎缩,显示企业和个人对信贷的需求不振.

"存款准备金率下调对银行增加信贷投放有正面作用,月末整体都会冲一冲,但能跟上个月的7,000多亿相当,已经很不错了."上述国有银行人士称.

因春节因素及贷存比限制等,今年1月新增贷款规模逊於预期.中国央行为增加银行体系的超储水平,已於本月下调存款准备金率0.5个百分点.但此举仅能从理论上增加银行体系的可贷资金,实际贷款则受到实体经济对信贷的需求、贷存比等一系列因素限制.

本着早放贷早获利的想法,银行的放贷高峰一般都出现在年初.以去年为例,1月、2月合计新增贷款为近1.6万亿元.(完)