版本:
中国
货币新闻 | 2012年 2月 29日 星期三 13:07 BJT

〔表格〕香港新世界发展2011/12年度中期净利按年升约20%

路透香港2月29日电---香港地产发展商--新世界发展有限公司(0017.HK)宣布,截至2011年12月31日为止半年内,业绩报告如下(以每百万港元为单位):

　 　　　　 2011/12年度中期 2010/11年度同期

每股盈利(港元) 1.11 1.00 (调整後)

中期股息(港元) 0.10 0.10

中期净利 5,223.8 4,353.3

营业额 19,103.1 15,076.1

截止过户日期　 3月20-26日

发放股息日期　 5月17日

注:新世界发展主营投资控股、地产投资和开发、营建以及酒店投资.公司期内撇除投资物业重估因素後的基本溢利为28.26亿港元.(完)

浏览新世界发展其他新闻,请点选[0017.HK-CMN]

欲浏览上市公司发布於香港联交所的业绩声明,请点选:(here)

--记者 梁慧仪/李珊珊; 审校 张喜良

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐