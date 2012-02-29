〔香港新股〕阳光油砂称公开发售认购额仅0.23倍,国际发售部分轻微超额

台湾经济指标预测--2月24日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 2月20日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/24 0830 季调失业率 1月 -- 3.82% 2/24 1620 M2年增率 1月 -- +4.11% * 3月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/6 1620 外汇存底 2月 -- 4,365.89亿美元 3/7 0830 消费者物价指 2月 -- +2.25%
路透香港2月29日电---加拿大油砂开发商--阳光油砂有限公司(2012.HK)周三公布其香港IPO(首次公开发售)认购结果,面向机构投资者的国际发售部分获得轻微超额认购,而面向散户的公开发售部分则仅获0.23倍认购,即未能获足额认购.
这宗香港今年以来最大宗IPO,其公开发售不足额部分已由国际发售补足,因此如期於明天(3月1日)在联交所挂牌上市.
新鸿基金融证券策略师苏沛丰称,尽管近期市况回暖,油砂行业仍处於开发初期,对於一般投资者来说相关的投资风险较高,故认购兴趣不大.
"最近国际油价上升,散户对传统油气开发商的投资兴趣较大."他说.
阳光油砂是次发售约9.233亿股新股,其中90%供国际发售,余下10%作公开发售.该公司的公告显示,公开发售部分仅获得2,138.5万股股份认购申请,相当於可供认购股份的0.23倍.
公告并显示,中投公司[CIC.UL]、中国石化(0386.HK)(600028.SS)母公司以及以华盛顿为基地的基金公司EIG Global Energy Partners以基础投资者(Cornerstone Investors)合共认购5.58亿股股份,相当於完成全球发售後已发行及发行在外股份约19.6%,或占是次发售股份约60.4%的股份.
由於认购反应未如理想,阳光油砂此前以招股价区间低端定价,即每股4.86港元,集资净额约41.9亿港元.
该公司於2007年成立,总部设於阿尔伯塔省的卡尔加里,并於阿萨巴斯卡(Athabasca)地区取得超过464,897公顷的油砂租赁协议,目前的2P储量为419百万桶,最佳估算後备资源则有31亿桶,惟公司处於开发初阶,故截至去年底为止仍处於亏损.(完)
欲浏览上市公司发布於香港联交所的公告及业绩声明,请点选:
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--记者 雷美珍; 审校 丁淑琴
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 2月20日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/24 0830 季调失业率 1月 -- 3.82% 2/24 1620 M2年增率 1月 -- +4.11% * 3月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/6 1620 外汇存底 2月 -- 4,365.89亿美元 3/7 0830 消费者物价指 2月 -- +2.25%
* 短率区间高位略见压力 * 明日月底最后交易日资金料偏松 * 短票及RP利率持平既有区间不变 记者 詹静宜 路透台北2月23日 - 台湾银行间短率周四区间高位略见压力。资金调度人员称，因应月 底连续假期，明日为2月底最后交易日且须累算五天积数，但因金融机构此前皆已避开资金 落点月底，致今日资金需求更形减弱，而银行间资金却渐转松，只能仰赖央行冲销过剩资金 。 他们表示，今天不仅票券商资金需求疲弱，连银行间也普遍多钱不缺资金，使得跨月拆 款交投明显转趋淡静，场上改以调度便宜月内短钱的需求为主，预期明日资金情势也是如此 宽松，加以明日央行定存单到期仅6亿台币，银行间资金去化更增添难度。 〞今天都没什交易，没需求降价也没用，下午只能仰赖老大。〞一位大型银行交易员说 。 另位大型银行交易员也称，虽然3月初有国际板债券大额交割的变数，但2月底连续假期 过后，银行间在旬底只剩三个交易日可调整帐上积数，料资金情势仍会持续偏松，不然旬底 最后交易日(3月3日)正好逢周五紧接着周末假期，下旬一开门将面临多钱
--中国国务院国资委主任肖亚庆表示，在经济发展新常态下，国有企业改革发展已进入爬坡过坎、滚石上山的关键阶段，要深入推进公司制股份制混合所有制改革。