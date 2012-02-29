〔香港新股〕阳光油砂称公开发售认购额仅0.23倍,国际发售部分轻微超额

路透香港2月29日电---加拿大油砂开发商--阳光油砂有限公司(2012.HK)周三公布其香港IPO(首次公开发售)认购结果,面向机构投资者的国际发售部分获得轻微超额认购,而面向散户的公开发售部分则仅获0.23倍认购,即未能获足额认购.

这宗香港今年以来最大宗IPO,其公开发售不足额部分已由国际发售补足,因此如期於明天(3月1日)在联交所挂牌上市.

新鸿基金融证券策略师苏沛丰称,尽管近期市况回暖,油砂行业仍处於开发初期,对於一般投资者来说相关的投资风险较高,故认购兴趣不大.

"最近国际油价上升,散户对传统油气开发商的投资兴趣较大."他说.

阳光油砂是次发售约9.233亿股新股,其中90%供国际发售,余下10%作公开发售.该公司的公告显示,公开发售部分仅获得2,138.5万股股份认购申请,相当於可供认购股份的0.23倍.

公告并显示,中投公司[CIC.UL]、中国石化(0386.HK)(600028.SS)母公司以及以华盛顿为基地的基金公司EIG Global Energy Partners以基础投资者(Cornerstone Investors)合共认购5.58亿股股份,相当於完成全球发售後已发行及发行在外股份约19.6%,或占是次发售股份约60.4%的股份.

由於认购反应未如理想,阳光油砂此前以招股价区间低端定价,即每股4.86港元,集资净额约41.9亿港元.

该公司於2007年成立,总部设於阿尔伯塔省的卡尔加里,并於阿萨巴斯卡(Athabasca)地区取得超过464,897公顷的油砂租赁协议,目前的2P储量为419百万桶,最佳估算後备资源则有31亿桶,惟公司处於开发初阶,故截至去年底为止仍处於亏损.(完)

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