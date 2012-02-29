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亚洲 | 2012年 2月 29日 星期三 12:10 BJT

〔香港个股〕新奥能源称押後寄发收购中国燃气要约之股东通函

路透香港2月29日电---中国城市燃气供应商--新奥能源控股有限公司(2688.HK)称,将收购中国燃气(0384.HK)要约之股东通函寄发期限押後至3月31日,以待载入公司去年度业绩资料.

该公司联手中国石化(0386.HK)(600028.SS)於去年12月向中国燃气股东发出价值167亿港元的设有先决条收之自愿现金收购要约,惟目前仍尚待中国商务部反垄断审批、新奥股东会批准等几项先决条件符合後始能作实.

新奥能源的管理层此前预期於2月28日寄发股东通函,3月召开股东会;现寄发通函时间延後,股东会日期亦将顺延.

"需要额外时间编制及落实将载入通函之资料,包括新奥能源截至2011年底之财务业绩,向股东提供最新资料以作出更知情之决定."新奥能源周二晚的公告解释.

新奥能源周三早盘收涨0.78%,报25.85港元;过去一个月累计上涨9.6%.(完)

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--记者 雷美珍; 审校 张喜良

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