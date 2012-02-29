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亚洲 | 2012年 2月 29日 星期三 14:38 BJT

〔香港房地产〕政府重申现阶段没计划检讨"额外印花税"

路透香港2月29日电---香港政府周三重申,现阶段没有计划检讨"额外印花税",因这措施有效遏抑短期的物业炒卖活动.

香港运输及房屋局局长郑汝桦书面回覆立法会议员的提问中称,自额外印花税於2010年11月中实施以来,至今年1月期间,确认人转售(俗称"摸货",即在物业未完成交易前转售)的每月平均宗数为80宗,较推出额外印花税前的每月平均约320宗下跌七成半.

"当局一直密切监察私人住宅物业市场的发展,并对资产市场泡沫风险保持警惕."她说.

郑汝桦表示,自额外印花税在2010年11月20日起实施至今年1月底,共有98宗住宅物业交易被徵收该税项,涉及的税款总额约为2,960万港元.在98宗被徵收额外印花税的交易中,有10宗的处置价格比其取得价格为低.

额外印花税向在物业成交後6个月内、6-12个及12-24个月再次转售的物业,徵收15%、10%和5%的税率.而这税项实施以来,令到本地的二手物业成交量大减. (完)

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--记者 梁慧仪; 审校 丁淑琴

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