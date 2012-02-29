〔香港房地产〕政府重申现阶段没计划检讨"额外印花税"

台湾经济指标预测--2月24日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 2月20日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/24 0830 季调失业率 1月 -- 3.82% 2/24 1620 M2年增率 1月 -- +4.11% * 3月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/6 1620 外汇存底 2月 -- 4,365.89亿美元 3/7 0830 消费者物价指 2月 -- +2.25%
路透香港2月29日电---香港政府周三重申,现阶段没有计划检讨"额外印花税",因这措施有效遏抑短期的物业炒卖活动.
香港运输及房屋局局长郑汝桦书面回覆立法会议员的提问中称,自额外印花税於2010年11月中实施以来,至今年1月期间,确认人转售(俗称"摸货",即在物业未完成交易前转售)的每月平均宗数为80宗,较推出额外印花税前的每月平均约320宗下跌七成半.
"当局一直密切监察私人住宅物业市场的发展,并对资产市场泡沫风险保持警惕."她说.
郑汝桦表示,自额外印花税在2010年11月20日起实施至今年1月底,共有98宗住宅物业交易被徵收该税项,涉及的税款总额约为2,960万港元.在98宗被徵收额外印花税的交易中,有10宗的处置价格比其取得价格为低.
额外印花税向在物业成交後6个月内、6-12个及12-24个月再次转售的物业,徵收15%、10%和5%的税率.而这税项实施以来,令到本地的二手物业成交量大减. (完)
浏览香港房地产其他新闻,请点选[HK-REA-CMN]
--记者 梁慧仪; 审校 丁淑琴
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 2月20日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/24 0830 季调失业率 1月 -- 3.82% 2/24 1620 M2年增率 1月 -- +4.11% * 3月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/6 1620 外汇存底 2月 -- 4,365.89亿美元 3/7 0830 消费者物价指 2月 -- +2.25%
* 短率区间高位略见压力 * 明日月底最后交易日资金料偏松 * 短票及RP利率持平既有区间不变 记者 詹静宜 路透台北2月23日 - 台湾银行间短率周四区间高位略见压力。资金调度人员称，因应月 底连续假期，明日为2月底最后交易日且须累算五天积数，但因金融机构此前皆已避开资金 落点月底，致今日资金需求更形减弱，而银行间资金却渐转松，只能仰赖央行冲销过剩资金 。 他们表示，今天不仅票券商资金需求疲弱，连银行间也普遍多钱不缺资金，使得跨月拆 款交投明显转趋淡静，场上改以调度便宜月内短钱的需求为主，预期明日资金情势也是如此 宽松，加以明日央行定存单到期仅6亿台币，银行间资金去化更增添难度。 〞今天都没什交易，没需求降价也没用，下午只能仰赖老大。〞一位大型银行交易员说 。 另位大型银行交易员也称，虽然3月初有国际板债券大额交割的变数，但2月底连续假期 过后，银行间在旬底只剩三个交易日可调整帐上积数，料资金情势仍会持续偏松，不然旬底 最后交易日(3月3日)正好逢周五紧接着周末假期，下旬一开门将面临多钱
--中国国务院国资委主任肖亚庆表示，在经济发展新常态下，国有企业改革发展已进入爬坡过坎、滚石上山的关键阶段，要深入推进公司制股份制混合所有制改革。