〔港股业绩〕市场震荡导致港交所去年净利基本持平,未来充满挑战(更新版)

台湾经济指标预测--2月24日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 2月20日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/24 0830 季调失业率 1月 -- 3.82% 2/24 1620 M2年增率 1月 -- +4.11% * 3月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/6 1620 外汇存底 2月 -- 4,365.89亿美元 3/7 0830 消费者物价指 2月 -- +2.25%
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路透香港2月29日电---全球金融市场震荡,打压新股发行并遏制成交量,导致以市值计全球最大交易所--香港交易及结算所(0388.HK)去年全年净利按年仅增长1%,和市场预期相符.
港交所主席夏佳理在公告中称,欧元区主权债务危机缺乏可靠迅速的解决方案、美国面临双底衰退风险,致使各方忧虑内地经济硬着陆等等跨国界的不明朗因素扰乱了全球金融秩序,导致投资者信心以至全球金融市场表现均受到严重冲击.
"展望来年,由於全年市况持续不明朗,未来的市场环境相信仍然充满挑战,"他表示.
公告指出,尽管各央行放宽银根,但避险情绪可能仍会持续一段时间,个人及机构投资者料依然审慎,"香港股票市场也预料持续波动".
港交所稍早公布,其2011年录得净利50.9亿港元.汤森路透I/B/E/S综合18位分析师,原本平均预估净利51.2亿港元.
去年全年每股盈余(EPS)亦增长1%,至4.73港元;港交所并建议派末期息每股2.09港元.
去年作为港交所营收关键指标的平均每日成交金额为697亿港元,较2010年的691亿港元升1%.
在全球经济不稳及萎缩的影响下,香港证券市场连续第三年成为全球最大首次公开招股集资中心;2011年录得全年成交约40万亿股及2.15亿宗交易的新高纪录.
港交所股份早盘收高0.48%,报145.4港元;该股今年以来上涨累计17%,同期大盘恒生指数.HSI亦上涨17.6%.(完)
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--记者 陈敏; 审校 乔艳红
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 2月20日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/24 0830 季调失业率 1月 -- 3.82% 2/24 1620 M2年增率 1月 -- +4.11% * 3月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/6 1620 外汇存底 2月 -- 4,365.89亿美元 3/7 0830 消费者物价指 2月 -- +2.25%
* 短率区间高位略见压力 * 明日月底最后交易日资金料偏松 * 短票及RP利率持平既有区间不变 记者 詹静宜 路透台北2月23日 - 台湾银行间短率周四区间高位略见压力。资金调度人员称，因应月 底连续假期，明日为2月底最后交易日且须累算五天积数，但因金融机构此前皆已避开资金 落点月底，致今日资金需求更形减弱，而银行间资金却渐转松，只能仰赖央行冲销过剩资金 。 他们表示，今天不仅票券商资金需求疲弱，连银行间也普遍多钱不缺资金，使得跨月拆 款交投明显转趋淡静，场上改以调度便宜月内短钱的需求为主，预期明日资金情势也是如此 宽松，加以明日央行定存单到期仅6亿台币，银行间资金去化更增添难度。 〞今天都没什交易，没需求降价也没用，下午只能仰赖老大。〞一位大型银行交易员说 。 另位大型银行交易员也称，虽然3月初有国际板债券大额交割的变数，但2月底连续假期 过后，银行间在旬底只剩三个交易日可调整帐上积数，料资金情势仍会持续偏松，不然旬底 最后交易日(3月3日)正好逢周五紧接着周末假期，下旬一开门将面临多钱
路透伦敦/法兰克福2月23日 - 欧洲央行利率制定者周四表示，欧洲的经济复苏可能正在加快脚步，但基础通胀仍然疲弱。这再添迹象显示其超宽松货币政策将不会马上缩减规模。