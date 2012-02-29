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货币新闻 | 2012年 2月 29日 星期三 13:00 BJT

〔港股业绩〕市场震荡导致港交所去年净利基本持平,未来充满挑战(更新版)

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路透香港2月29日电---全球金融市场震荡,打压新股发行并遏制成交量,导致以市值计全球最大交易所--香港交易及结算所(0388.HK)去年全年净利按年仅增长1%,和市场预期相符.

港交所主席夏佳理在公告中称,欧元区主权债务危机缺乏可靠迅速的解决方案、美国面临双底衰退风险,致使各方忧虑内地经济硬着陆等等跨国界的不明朗因素扰乱了全球金融秩序,导致投资者信心以至全球金融市场表现均受到严重冲击.

"展望来年,由於全年市况持续不明朗,未来的市场环境相信仍然充满挑战,"他表示.

公告指出,尽管各央行放宽银根,但避险情绪可能仍会持续一段时间,个人及机构投资者料依然审慎,"香港股票市场也预料持续波动".

港交所稍早公布,其2011年录得净利50.9亿港元.汤森路透I/B/E/S综合18位分析师,原本平均预估净利51.2亿港元.

去年全年每股盈余(EPS)亦增长1%,至4.73港元;港交所并建议派末期息每股2.09港元.

去年作为港交所营收关键指标的平均每日成交金额为697亿港元,较2010年的691亿港元升1%.

在全球经济不稳及萎缩的影响下,香港证券市场连续第三年成为全球最大首次公开招股集资中心;2011年录得全年成交约40万亿股及2.15亿宗交易的新高纪录.

港交所股份早盘收高0.48%,报145.4港元;该股今年以来上涨累计17%,同期大盘恒生指数.HSI亦上涨17.6%.(完)

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--记者 陈敏; 审校 乔艳红

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