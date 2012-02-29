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货币新闻 | 2012年 2月 29日 星期三 12:53 BJT

〔港股业绩〕渣打集团去年除税前溢利按年增长11%,符合市场预期

路透香港2月29日电---业务聚焦新兴市场的渣打集团(2888.HK)(STAN.L)周三公布,去年度除税前溢利按年增长11%,基本符合市场预期.

这家总部位於伦敦的银行2011年度除税前溢利为67.75亿美元;汤森路透I/B/E/S综合25名分析师平均预估值则为68.2亿美元.

该行去年度普通股股东应占溢利为47.48亿美元,按年升12%;每股盈利为1.98美元,并拟派发末期股息每股0.5125美元.

渣打集团早盘在香港收升0.95%,报201.2港元.(完)

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--记者 雷美珍; 审校 张喜良

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