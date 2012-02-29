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亚洲 | 2012年 2月 29日 星期三 14:07 BJT

〔香港个股〕新世界发展称低息环境利楼市,年内拟推逾2,000个住宅单位

路透香港2月29日电---香港主要地产商--新世界发展(0017.HK)表示,预料利率低企的环境及紧绌的未来房屋供应,将有助住宅物业市场的健康发展;集团会因应市况,於2012年陆续推出六个新住宅项目,涉及2,016个单位.

新世界发展周三公布的中期基本溢利为28.26亿港元,优於美银美林及摩根大通分别预测的25.85亿港元和24.6亿港元.

此外,新世界发展并宣布集团高管换班.集团创办人,现年86岁的郑裕彤将退任主席及执行董事,主席一职将由其65岁的长子郑家纯接任.至於郑家纯长子郑志刚将与陈观展担任联席总经理,负责公司日常业务及执行主要策略及方针.

新世界发展在业绩声明中称,於上半个财年内,集团在更改农地用途方面取得重大进展,包括去年7月与政府就西贡大埔仔项目之住宅用地,达成农地转换协议.该项目位於清水湾道豪华地段,补地价总额为66.4亿港元,涉及的总楼面面积约108万平方尺.

目前新世界发展持有应占总楼面面积超过960万平方尺之土地储备可作即时发展用途,其中超过50%位於市区,当中住宅之集团应占楼面面积超过620万平方尺.同时,集团持有合共超过1,860万平方尺待更改用途之农地储备,为香港拥有最多农地的发展商之一.

新世界发展午盘初段跌0.75%,报10.62港元;过去一个月累计升逾24%.(完)

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--记者 梁慧仪; 审校 林高丽

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