〔香港个股〕新世界发展称低息环境利楼市,年内拟推逾2,000个住宅单位

台湾经济指标预测--2月24日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 2月20日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/24 0830 季调失业率 1月 -- 3.82% 2/24 1620 M2年增率 1月 -- +4.11% * 3月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/6 1620 外汇存底 2月 -- 4,365.89亿美元 3/7 0830 消费者物价指 2月 -- +2.25%
路透香港2月29日电---香港主要地产商--新世界发展(0017.HK)表示,预料利率低企的环境及紧绌的未来房屋供应,将有助住宅物业市场的健康发展;集团会因应市况,於2012年陆续推出六个新住宅项目,涉及2,016个单位.
新世界发展周三公布的中期基本溢利为28.26亿港元,优於美银美林及摩根大通分别预测的25.85亿港元和24.6亿港元.
此外,新世界发展并宣布集团高管换班.集团创办人,现年86岁的郑裕彤将退任主席及执行董事,主席一职将由其65岁的长子郑家纯接任.至於郑家纯长子郑志刚将与陈观展担任联席总经理,负责公司日常业务及执行主要策略及方针.
新世界发展在业绩声明中称,於上半个财年内,集团在更改农地用途方面取得重大进展,包括去年7月与政府就西贡大埔仔项目之住宅用地,达成农地转换协议.该项目位於清水湾道豪华地段,补地价总额为66.4亿港元,涉及的总楼面面积约108万平方尺.
目前新世界发展持有应占总楼面面积超过960万平方尺之土地储备可作即时发展用途,其中超过50%位於市区,当中住宅之集团应占楼面面积超过620万平方尺.同时,集团持有合共超过1,860万平方尺待更改用途之农地储备,为香港拥有最多农地的发展商之一.
新世界发展午盘初段跌0.75%,报10.62港元;过去一个月累计升逾24%.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 林高丽
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 2月20日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/24 0830 季调失业率 1月 -- 3.82% 2/24 1620 M2年增率 1月 -- +4.11% * 3月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/6 1620 外汇存底 2月 -- 4,365.89亿美元 3/7 0830 消费者物价指 2月 -- +2.25%
* 短率区间高位略见压力 * 明日月底最后交易日资金料偏松 * 短票及RP利率持平既有区间不变 记者 詹静宜 路透台北2月23日 - 台湾银行间短率周四区间高位略见压力。资金调度人员称，因应月 底连续假期，明日为2月底最后交易日且须累算五天积数，但因金融机构此前皆已避开资金 落点月底，致今日资金需求更形减弱，而银行间资金却渐转松，只能仰赖央行冲销过剩资金 。 他们表示，今天不仅票券商资金需求疲弱，连银行间也普遍多钱不缺资金，使得跨月拆 款交投明显转趋淡静，场上改以调度便宜月内短钱的需求为主，预期明日资金情势也是如此 宽松，加以明日央行定存单到期仅6亿台币，银行间资金去化更增添难度。 〞今天都没什交易，没需求降价也没用，下午只能仰赖老大。〞一位大型银行交易员说 。 另位大型银行交易员也称，虽然3月初有国际板债券大额交割的变数，但2月底连续假期 过后，银行间在旬底只剩三个交易日可调整帐上积数，料资金情势仍会持续偏松，不然旬底 最后交易日(3月3日)正好逢周五紧接着周末假期，下旬一开门将面临多钱
--中国国务院国资委主任肖亚庆表示，在经济发展新常态下，国有企业改革发展已进入爬坡过坎、滚石上山的关键阶段，要深入推进公司制股份制混合所有制改革。