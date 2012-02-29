〔电子产业〕iPad商标纠纷二审开审,唯冠苹果激辩"交易主体"合法性

路透广州2月29日电---中国广东省高级人民法院周三开庭,对美国苹果公司(AAPL.O)与中国深圳唯冠之间就iPad商标转让合同引起的权属纠纷进行二审.苹果对此前深圳中级人民法院判决唯冠胜诉不服,并称对一审结果感到"困惑和不解",请求广东高法撤回一审判决并发回重审.

在上午的法庭陈述中,控诉双方都向法庭提交了新的证据,包括公司交易过程中往来的内部电子邮件、主要交易人的身份确认问题,其间还传唤了一名新证人出庭做证.

截至上午约12:10休庭时,法院尚未做出判断.今日下午2:30,广东高法将继续开庭审理此案.界时,控诉双方将进入辩论阶段.

本次二审的焦点是苹果在英国成立的IP Application Development公司(简称"英国IP公司")与唯冠科技是否曾签署有效的iPad商标转让协议,以及深圳唯冠是否受上述协议的约束.

苹果一方认为,其与台湾唯冠签署的是全球iPad商标权转让(包括中国大陆);而唯冠一方声称,拥有iPad大陆商标权的是深圳唯冠,而非签约的台湾唯冠.

"英国IP公司要买的是全球iPad商标,而深圳唯冠参与了整个交易中最核心、最重要的部分."苹果代理律师在法庭陈述中称.他并指责唯冠现时对交易进行否认是受到了不当利益的驱使.

"自苹果2010年1月推出iPad平板电脑後,iPad的商标价值飙升.在消费者眼中,iPad与苹果公司有唯一、固定的联系,如果法院最後判定唯冠胜诉,就是人为切断这种联系,会给消费者造成认知上的混淆,从而损害消费者利益."苹果代理律师称.

唯冠代理律师谢湘辉则辩称,苹果公司混淆了iPad商标交易的主体,即台湾唯冠并不拥有iPad大陆商标所有权,也无权出售.他并指责苹果公司是"心急出错,绕道(台湾)骗取iPad商标."

"苹果公司精心组织了律师团来购买商标,那就应该找准卖主,但交易的款项是给了台湾唯冠,而非深圳唯冠."谢湘辉在法庭陈述中称.

从2000年开始,唯冠旗下的唯冠台北公司在多个国家与地区分别注册了iPad商标.2001年,唯冠旗下唯冠科技(深圳)公司又在中国内地注册了iPad商标的两种类别.当时苹果公司尚未推出iPad平板电脑产品.

唯冠集团曾是电脑显示器大厂,旗下设有深圳唯冠和台湾唯冠,在香港亦有一间上市公司--唯冠国际(0334.HK),但已进入除牌阶段.

唯冠与苹果的商标权之争近期呈愈演愈烈之势.此前,上海浦东法院驳回了深圳唯冠要求责令苹果停止销售iPad平板电脑的申请,并中止该案诉讼.唯冠称对此判决结果不服,并将依法提起复议申请.此外,唯冠已於2月17日在美国加州的高等法院对苹果发起诉讼,将商标权战火烧到了苹果的家乡.[ID:nCH0097965]

广东深圳和惠州两地法院已先後审理了唯冠与苹果的两起商标权纠纷.2月17日,惠州中级法院下发判决,认定苹果经销商深圳市顺电连锁公司惠州家华分店禁止销售苹果iPad相关产品.中国部分城市工商部门也已下令经销商停售iPad.包括亚马逊中国和京东商城在内的其他几家中国电子商务网站仍无法订购iPad.(完)