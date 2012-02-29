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货币新闻 | 2012年 2月 29日 星期三 16:26 BJT

〔香港股市〕恒指收高0.5%,公用事业类股走强

路透香港2月29日电---香港股市周三收高,恒生指数连续第三个月上涨.但公用事业类股走强及成交值低迷,暗示欧洲央行最新一轮注资前市场态度谨慎.

恒生指数.HSI收高0.52%,本月累计上涨6.32%,报21,680.08点.恒生国企指数.HSCE收高0.56%,本月累计上涨4.67%,报11,826.76.

沪综指.SSEC结束八日连涨,收低0.95%至2,428.49点,受地产股拖累.2月该指数累计上涨5.9%,为16个月来最大单月涨幅.

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