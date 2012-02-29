〔香港经济〕今年旅游收益料达2,700亿港元,按年增幅降至6.4%--旅发局(更新版)

台湾经济指标预测--2月24日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 2月20日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/24 0830 季调失业率 1月 -- 3.82% 2/24 1620 M2年增率 1月 -- +4.11% * 3月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/6 1620 外汇存底 2月 -- 4,365.89亿美元 3/7 0830 消费者物价指 2月 -- +2.25%
(新增1月访港人次数据详情)
路透香港2月29日电---全球经济前景不明下,香港旅游发展局周三表示,预估今年旅游人次按年成长率料放缓至5.5%,而旅客访港带来的消费收益预估为2,700亿港元,按年成长率放缓至6.4%.
旅发局总干事刘镇汉指出,预估今年来港总人次达4,400万人,其中来自於欧美等长途地区的访港旅客人次按年将减少约3%,但占访港旅客近七成的中国内地旅客,料可持续增加至30.2万人次,按年增加7.6%.
"在全球经济愈发动荡之际,2012年将变得难以预测,"但他表示,香港未来将在20个市场投入约1.82亿港元的行销费用,期以分散旅客来源,因应未来可能的挑战.
根据旅游发展局数据,2011年旅客访港人数为4,192万人,为历史新高,较前一年则成长16.4%;与入境相关的消费额为2,530亿港元,按年增加20.5%.中国内地访港人数为2,810万人次,按年增长23.9%.
旅发局同时公告,1月访港人次按年增15.1%至414万人次,其中内地游客按年增23.9%至310万,占所有游客的75%;来港排名二的为台湾,按年减2.5%至17.8万人次,占比为4.3%.
香港的零售及服务业高度依赖访港游客,特别是来自於内地.此前公布业绩的新世界发展(0017.HK)称内地访港旅客消费带动旗下百货公司、酒店及物业持续增长,2011年度中期净利按年增20%至52.24亿港元.[ID:nCH0098495]
该公司董事总经理郑家纯在公告中称,尽管旅发局调低了2012年旅客来港的数字预测,但市场一般预期,在内地旅客的支持下,香港零售物业市场仍能保持增长的势头.(完)
--记者 李珊珊; 审校 林高丽/乔艳红
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 2月20日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/24 0830 季调失业率 1月 -- 3.82% 2/24 1620 M2年增率 1月 -- +4.11% * 3月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/6 1620 外汇存底 2月 -- 4,365.89亿美元 3/7 0830 消费者物价指 2月 -- +2.25%
* 短率区间高位略见压力 * 明日月底最后交易日资金料偏松 * 短票及RP利率持平既有区间不变 记者 詹静宜 路透台北2月23日 - 台湾银行间短率周四区间高位略见压力。资金调度人员称，因应月 底连续假期，明日为2月底最后交易日且须累算五天积数，但因金融机构此前皆已避开资金 落点月底，致今日资金需求更形减弱，而银行间资金却渐转松，只能仰赖央行冲销过剩资金 。 他们表示，今天不仅票券商资金需求疲弱，连银行间也普遍多钱不缺资金，使得跨月拆 款交投明显转趋淡静，场上改以调度便宜月内短钱的需求为主，预期明日资金情势也是如此 宽松，加以明日央行定存单到期仅6亿台币，银行间资金去化更增添难度。 〞今天都没什交易，没需求降价也没用，下午只能仰赖老大。〞一位大型银行交易员说 。 另位大型银行交易员也称，虽然3月初有国际板债券大额交割的变数，但2月底连续假期 过后，银行间在旬底只剩三个交易日可调整帐上积数，料资金情势仍会持续偏松，不然旬底 最后交易日(3月3日)正好逢周五紧接着周末假期，下旬一开门将面临多钱
--中国国务院国资委主任肖亚庆表示，在经济发展新常态下，国有企业改革发展已进入爬坡过坎、滚石上山的关键阶段，要深入推进公司制股份制混合所有制改革。