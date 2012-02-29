〔香港经济〕今年旅游收益料达2,700亿港元,按年增幅降至6.4%--旅发局(更新版)

(新增1月访港人次数据详情)

路透香港2月29日电---全球经济前景不明下,香港旅游发展局周三表示,预估今年旅游人次按年成长率料放缓至5.5%,而旅客访港带来的消费收益预估为2,700亿港元,按年成长率放缓至6.4%.

旅发局总干事刘镇汉指出,预估今年来港总人次达4,400万人,其中来自於欧美等长途地区的访港旅客人次按年将减少约3%,但占访港旅客近七成的中国内地旅客,料可持续增加至30.2万人次,按年增加7.6%.

"在全球经济愈发动荡之际,2012年将变得难以预测,"但他表示,香港未来将在20个市场投入约1.82亿港元的行销费用,期以分散旅客来源,因应未来可能的挑战.

根据旅游发展局数据,2011年旅客访港人数为4,192万人,为历史新高,较前一年则成长16.4%;与入境相关的消费额为2,530亿港元,按年增加20.5%.中国内地访港人数为2,810万人次,按年增长23.9%.

旅发局同时公告,1月访港人次按年增15.1%至414万人次,其中内地游客按年增23.9%至310万,占所有游客的75%;来港排名二的为台湾,按年减2.5%至17.8万人次,占比为4.3%.

香港的零售及服务业高度依赖访港游客,特别是来自於内地.此前公布业绩的新世界发展(0017.HK)称内地访港旅客消费带动旗下百货公司、酒店及物业持续增长,2011年度中期净利按年增20%至52.24亿港元.[ID:nCH0098495]

该公司董事总经理郑家纯在公告中称,尽管旅发局调低了2012年旅客来港的数字预测,但市场一般预期,在内地旅客的支持下,香港零售物业市场仍能保持增长的势头.(完)