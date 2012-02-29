〔离岸人民币〕香港1月底人民币存款续跌,双向流动更明显--金管局(更新版)

(新增金管局评论)

路透香港2月29日电---香港人民币资金池连续第二个月出现萎缩,受点心债等融资活动较为活跃,以及跨境贸易人民币结算双向流动日趋明显影响.

香港金融管理局周三公布,1月底香港人民币存款按月跌2.1%至5,760亿元;当月跨境贸易结算人民币汇款总额亦降至1,563.56亿元,上月为2,390.4亿元.

"随着人民币资金更多双向跨境流动,香港离岸人民币市场的资金有更多的出路,香港人民币存款总额的按月变动有升有跌属正常现象.这亦显示香港离岸人民币市场渐趋成熟."金管局发言人在邮件中称.

金管局并称,1月人民币贸易结算交易额较去年12月有所减少,可能基於农历新年假期所致,但与去年每月平均结算额(1,600亿元人民币)相若;1月人民币贸易结算交易中,以内地支付香港为多.

此外,今年以来各种人民币融资活动相当活跃,也分流了一部分存款.人民币存款证余额由2011年12月底的720亿元人民币增加至2012年1月底的768亿元人民币;1月份在香港发行的点心债券总额也超过70亿元人民币.

受益於跨境贸易人民币结算试点的全面铺开,离岸人民币资金池在去年上半年录得迅猛增长,月均增长量一度高达400亿元.

但此後,尤其是四季度以来,全球投资者在亚洲去风险化,导致离岸人民币急速贬值,资金池也开始处於缓慢增长乃至收缩状态.(完)

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