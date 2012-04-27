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亚洲 | 2012年 4月 27日 星期五 18:52 BJT

〔离岸人民币〕香港3月底人民币存款降至5,543亿元,连续四个月下跌--金管局

路透香港4月27日电---根据香港金融管理局周五公布资料,香港3月底人民币存款连续第四个下跌,至5,543亿元,环比下降2.1%.

当月的跨境贸易结算人民币汇款总额为2,273亿元人民币,上月则为1,875亿元人民币.

香港2月底人民币存款减少至5,662亿元,环比降1.7%.

金管局并表示,总裁陈德霖于本周在巴西及智利进行路演,推介香港提供的一站式离岸人民币金融平台.

金管局于2011年分别在澳洲、俄罗斯、英国和西班牙进行路演.(完)

--记者 陈敏; 审校 乔艳红

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