(重发)〔电子产业〕iPad商标纠纷二审闭庭,唯冠苹果将考虑是否接受法院调解(更新版)

(标题中为接受法院"调解",非"调节")

(新增细节和背景)

* iPad商标纠纷二审闭庭,审判结果将另行通知

* 唯冠苹果将考虑是否接受法院调解

* 久拖不判的局面对双方都不利

记者 黄运涛/李千仪

路透广州2月29日电---中国广东省高级人民法院周三开庭,对美国苹果公司(AAPL.O)与中国深圳唯冠之间就iPad商标转让合同引起的权属纠纷进行二审.在经过一天的庭审後,法院称将择日公布审判结果,而控辨双方亦正考虑是否接受法院的调解.

本次二审的焦点是苹果在英国成立的IP Application Development公司(简称"英国IP公司")与唯冠科技是否曾签署有效的iPad商标转让协议,以及深圳唯冠是否受上述协议的约束.

在临近闭庭时,法庭询问双方是否同意调解.苹果代理律师称"汇报後再决定是否接受",而唯冠亦表示"需要向代理人汇报".法院随後宣布闭庭,并称"何时宣判另行通知".

苹果对此前深圳中级人民法院判决唯冠胜诉不服,并称对一审结果感到"困惑和不解",请求广东高法撤回一审判决并发回重审.

在上午的法庭陈述中,控诉双方都向法庭提交了新的证据,包括公司交易过程中往来的内部电子邮件、主要交易人的身份确认问题,其间还传唤了一名新证人出庭做证.

而在下午持续近二个多小时的现场辩论环节中,双方的焦点仍是台湾唯冠是否有权向苹果出售iPad大陆商标权,以及深圳唯冠是否向苹果转让了该商标权.

"深圳唯冠从头到尾没有做出一丝一毫出售iPad大陆商标的决定."唯冠代理律师称.

从2000年开始,唯冠旗下的唯冠台北公司在多个国家与地区分别注册了iPad商标.2001年,唯冠旗下唯冠科技(深圳)公司又在中国内地注册了iPad商标的两种类别.当时苹果公司尚未推出iPad平板电脑产品.

唯冠集团曾是电脑显示器大厂,旗下设有深圳唯冠和台湾唯冠,在香港亦有一间上市公司--唯冠国际(0334.HK),但已进入除牌阶段.

**唯冠:苹果没有找对买主**

苹果一方认为,其与台湾唯冠签署的是全球iPad商标权转让(包括中国大陆);而唯冠一方声称,拥有iPad大陆商标权的是深圳唯冠,而非签约的台湾唯冠.

"iPad的商业价值,是苹果还是唯冠创造的?答案不言自明.正是由於苹果的苦心经营,才使得iPad商标价值与日俱增.如果二审判唯冠胜,对苹果将极为不公平."苹果代表律师在最後的总结陈词中称,希望广东高法给苹果一个公平、公正的判决.

"英国IP公司要买的是全球iPad商标,而深圳唯冠参与了整个交易中最核心、最重要的部分."苹果代理律师称.他并指责唯冠现时对交易进行否认是受到了不当利益的驱使.

"自苹果2010年1月推出iPad平板电脑後,iPad的商标价值飙升.在消费者眼中,iPad与苹果公司有唯一、固定的联系,如果法院最後判定唯冠胜诉,就是人为切断这种联系,会给消费者造成认知上的混淆,从而损害消费者利益."苹果代理律师称.

唯冠代理律师谢湘辉则辩称,苹果公司混淆了iPad商标交易的主体,即台湾唯冠并不拥有iPad大陆商标所有权,也无权出售.

他并指责苹果公司是"心急出错,绕道(台湾)骗取iPad商标."

"苹果公司精心组织了律师团来购买商标,那就应该找准卖主,但交易的款项是给了台湾唯冠,而非深圳唯冠."谢湘辉在法庭陈述中称.

**久拖不判的局面对双方都不利**

一些关注此案的律师表示,广东高法或许需要几周甚至数月才能给出最终判决.

"估计判决结果不会在那麽短的时间内出来.因为这个案子非常特别,它吸引了社会不同群体和政府机构的广泛关注,一些知名人士在这个事件上的态度也是相互对立的."位於上海的中建中汇律师事务所合伙人周晶敏对路透表示.

该案对双方都至关重要.

苹果2010年1月推出iPad平板电脑,该产品随後很快风靡全球,在同类产品中一枝独秀.2011年的最後14周,iPad销量高达1,543万部.苹果还将於近斯推出新一代的iPad3.

中国则是该产品潜在的巨大市场,iPad在中国有逾70%的市场份额.苹果在上海有三家零售店,在北京则有两家.判决结果的延迟无疑将对iPad的销售产生负面影响.中国一些商家和电子商务网站已将iPad下架.

对唯冠而言,倘若能在官司中获胜,就能获取急需的资金.这家昔日的电脑显示器大厂已负债累累,因资不抵债已停止正常运营.

"如果继续拖下去,迟迟没有结果,对两家来说,考虑进行和解的空间会越来越大."周晶敏说,类似这样的知识产权纠纷,尤其是当牵扯到一家知名跨国公司和旗下热门产品时,对双方而言最好的方式可能就是通过谈判找到解决方案以达成协议.

深圳唯冠董事长杨荣山此前亦对路透表示,与苹果达成庭外和解将是最好方案.

唯冠与苹果的商标权之争近期呈愈演愈烈之势.此前,上海浦东法院驳回了深圳唯冠要求责令苹果停止销售iPad平板电脑的申请,并中止该案诉讼.唯冠称对此判决结果不服,并将依法提起复议申请.此外,唯冠已於2月17日在美国加州的高等法院对苹果发起诉讼,将商标权战火烧到了苹果的家乡.[ID:nCH0097965]

广东深圳和惠州两地法院已先後审理了唯冠与苹果的两起商标权纠纷.2月17日,惠州中级法院下发判决,认定苹果经销商深圳市顺电连锁公司惠州家华分店禁止销售苹果iPad相关产品.中国部分城市工商部门也已下令经销商停售iPad.包括亚马逊中国和京东商城在内的其他几家中国电子商务网站仍无法订购iPad.(完)

(路透记者曾昭阳对本文亦有贡献)