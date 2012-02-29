〔港股业绩〕澳博控股去年净利基本符合预期,市占率回落至30%之下(更新版)

(新增细节及分析师评论)

* 澳博去年净利增长49%

* 获利成长基本符合预期

* 市占率回落至30%之下

* 路(乙+水)新项目进度受嘱目

路透香港2月29日电---澳门最大赌场营运商澳博控股(0880.HK)2011年全年净利增加49%,基本符合市场预期.分析师指出,澳博将持续受惠於中国观光客,但在路(乙+水)新项目进度明朗前,澳博仍受压於市占率下滑,中期表现难见突出.

澳博周三公告,至2011年12月31日止年度净利为53.1亿港元,大致符合汤森路透I/B/E/S综合20位分析师平均预估54.8亿港元;每股盈利为0.964港元,按年增39%.

然而,另一家营运商银河娱乐(0027.HK)去年5月於新兴的路(乙+水)区推出新娱乐场--银河澳门,虽未足以撼动澳博的龙头地位,但令其市占率却明显下滑.澳博表示,去年全年市占率由上年度的31.3%,降至29%.

美林美银在一份报告指出,"在澳博路(乙+水)项目能见度更明朗前,澳博中期前景难以超越其他营运商."

澳博行政总裁苏树辉在公告称,"有关(项目)申请已进入後期磋商阶段,待政府作最後审批."他并表示,另一竞争对手今年在路(乙+水)区的新项目,对该集团业务不会构成重大影响.

澳博表示,该幅批获准发展的土地约7万平方米,计划建设综合娱乐度假村,提供博彩、酒店、餐厅以及其他娱乐设施.Las Vegas Sands Corp(LVS.N)旗下的金沙中国(1928.HK)也将在该区推出名为"金沙城中心"的新项目.

澳博控股周三收涨1.75%至16.24港元,过去一个月来上涨9.9%;大盘恒生指数.HSI周三涨0.52%.

满手现金的中国观光客蜂涌而至,令澳门博彩收入早已超过老牌赌城--美国拉斯维加斯,成为全球最大赌城.受到农历新年长假之助,澳门1月博彩收入大幅增长34.8%至250亿澳门元.2011年全年累计博彩收入按年增长42.2%至2,678.7亿澳门元,此为纪录新高.[ID:nCH0094911](完)

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