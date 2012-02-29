《香港报摘》--经济日报3月1日

* 要闻版头条:

--美国联储局主席伯南克暗示第三轮量化宽松(QE3)短期无望推出,抵销欧洲银行申请低息贷款较预期为多以及美国经济增长加快的利好消息,美股由升转跌,金价劲泻.

* 其他:

--碧桂园(2007.HK)在市场配股集资逾31亿港元,其中部分销售股份涉及早年赔钱的股本掉期交易,另外部分销售股份则为新股集资.

--现年86岁的郑裕彤宣布"第二次退休",将新世界发展(0017.HK)主席之位再度交予其长子郑家纯.

--据知情人士称,港交所(0388.HK)已向伦敦金属交易所提出收购建议,并已在後者首阶段筛选并购计划时入选.

--根据辉立交易场的资料显示,今天挂牌上市的阳光油砂(2012.HK)暗盘价收报4.8港元,较招股价4.86港元微跌1.2%.

--合景泰富(1813.HK)主席孔健岷称,预期中国内地的住房限购政策不会有大变动.该公司今年销售目标120亿元人民币,较去年同期实际销售升4.3%,现已锁定69%的销售.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 雷美珍; 审校 张喜良

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