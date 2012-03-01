《香港报摘》--信报3月1日

* 头版头条:

--欧洲央行通过第二轮贷款期三年的长期再融资操作(LTRO),连同去年12月的行动在内,不足三个月内向银行注资共逾10万亿港元资金,虽不能根治欧债问题,至少可筑起厚厚的防火墙,让银行有资金支撑一至两年.

* 其他:

--中国内地首次针对LED(发光二极体)产品推广进行补贴达数亿元人民币,刺激真明丽(1868.HK)股价上升22%;达进精电(0515.HK)、雷士照明(2222.HK)等股价亦明显上扬.

--近期多家地产公司趁债息低企发行美债券集资,九龙仓(0004.HK)宣布将中期票据计划的发行总额由30亿美元调升至50亿美元,周五(3月2日)生效.

--香港机场管理局决定斥资22亿港元,扩建16个停机位,以应付中期需求.

--中国联盛(8270.HK)与嘉道理家族私人拥有的公司龙门汇成订立合作框架协议,商讨在陕西地区煤层气资源开发的合作.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 雷美珍; 审校 张喜良

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