《香港报摘》--信报3月1日

标题新闻：苹果执行长库克称苹果去年在美国供应商的支出约500亿美元，并强调支持美国制造业
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* 头版头条:
--欧洲央行通过第二轮贷款期三年的长期再融资操作(LTRO),连同去年12月的行动在内,不足三个月内向银行注资共逾10万亿港元资金,虽不能根治欧债问题,至少可筑起厚厚的防火墙,让银行有资金支撑一至两年.
* 其他:
--中国内地首次针对LED(发光二极体)产品推广进行补贴达数亿元人民币,刺激真明丽(1868.HK)股价上升22%;达进精电(0515.HK)、雷士照明(2222.HK)等股价亦明显上扬.
--近期多家地产公司趁债息低企发行美债券集资,九龙仓(0004.HK)宣布将中期票据计划的发行总额由30亿美元调升至50亿美元,周五(3月2日)生效.
--香港机场管理局决定斥资22亿港元,扩建16个停机位,以应付中期需求.
--中国联盛(8270.HK)与嘉道理家族私人拥有的公司龙门汇成订立合作框架协议,商讨在陕西地区煤层气资源开发的合作.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 雷美珍; 审校 张喜良
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路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。