《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--3月1日

路透香港3月1日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7557港元HKD=) 美股道琼工业指数.DJI周三收低53.05点,或0.41%,报12,952.07点.因美联储主席贝南克未明确暗示美联储会推出更多刺激举措,令投资人失望.[ID:nCN8520462] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 ( 0883.HK ) ( CEO.N ) 226.480 -1.53 40194 17.565 -1.32 中国铝业( 2600.HK ) ( ACH.N ) 13.540 -2.10 76612 4.200 -2.09 中国移动( 0941.HK ) ( CHL.N ) 53.010 0.57 266340 82.226 -0.75 中国人寿( 2628.HK ) ( LFC.N ) 46.350 -0.06 97497 23.965 -0.97 中石油 ( 0857.HK ) ( PTR.N ) 150.230 -0.34 55199 11.651 -0.75 中石化 ( 0386.HK ) ( SNP.N ) 113.290 -0.61 75302 8.786 -1.16 汇丰控股( 0005.HK ) HBC.N 44.420 -0.76 490842 68.902 -1.57 中电信 ( 0728.HK ) ( CHA.N ) 60.750 1.08 41687 4.712 -0.60 中国联通( 0762.HK ) ( CHU.N ) 17.850 -1.33 415661 13.844 -1.11 兖州煤业( 1171.HK ) YZC.N 24.660 -0.20 47874 19.126 -1.62 华能国际( 0902.HK ) ( HNP.N ) 25.420 0.79 36988 4.929 -0.83 南方航空( 1055.HK ) ( ZNH.N ) 24.890 -0.12 6292 3.861 -1.01 东方航空( 0670.HK ) ( CEA.N ) 18.980 0.21 4224 1.472 -50.77 中芯国际( 0981.HK ) ( SMI.N ) 2.580 -3.37 23964 0.400 -2.39 (完) --整理 雷美珍