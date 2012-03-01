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亚洲 | 2012年 3月 1日 星期四 08:28 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--3月1日

路透香港3月1日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7557港元HKD=)

  美股道琼工业指数.DJI周三收低53.05点,或0.41%,报12,952.07点.因美联储主席贝南克未明确暗示美联储会推出更多刺激举措,令投资人失望.[ID:nCN8520462]

公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  226.480   -1.53      40194            17.565      -1.32
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   13.540   -2.10      76612             4.200      -2.09
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   53.010    0.57     266340            82.226      -0.75
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   46.350   -0.06      97497            23.965      -0.97
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  150.230   -0.34      55199            11.651      -0.75
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)  113.290   -0.61      75302             8.786      -1.16
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   44.420   -0.76     490842            68.902      -1.57
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   60.750    1.08      41687             4.712      -0.60
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   17.850   -1.33     415661            13.844      -1.11
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   24.660   -0.20      47874            19.126      -1.62
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   25.420    0.79      36988             4.929      -0.83
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   24.890   -0.12       6292             3.861      -1.01
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   18.980    0.21       4224             1.472     -50.77
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    2.580   -3.37      23964             0.400      -2.39 (完)

  --整理 雷美珍

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