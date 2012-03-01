《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--3月1日

标题新闻：苹果执行长库克称苹果去年在美国供应商的支出约500亿美元，并强调支持美国制造业
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路透香港3月1日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7557港元HKD=) 美股道琼工业指数.DJI周三收低53.05点,或0.41%,报12,952.07点.因美联储主席贝南克未明确暗示美联储会推出更多刺激举措,令投资人失望.[ID:nCN8520462] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 226.480 -1.53 40194 17.565 -1.32 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 13.540 -2.10 76612 4.200 -2.09 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 53.010 0.57 266340 82.226 -0.75 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 46.350 -0.06 97497 23.965 -0.97 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 150.230 -0.34 55199 11.651 -0.75 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 113.290 -0.61 75302 8.786 -1.16 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 44.420 -0.76 490842 68.902 -1.57 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 60.750 1.08 41687 4.712 -0.60 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 17.850 -1.33 415661 13.844 -1.11 兖州煤业(1171.HK) YZC.N 24.660 -0.20 47874 19.126 -1.62 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 25.420 0.79 36988 4.929 -0.83 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 24.890 -0.12 6292 3.861 -1.01 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 18.980 0.21 4224 1.472 -50.77 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.580 -3.37 23964 0.400 -2.39 (完) --整理 雷美珍
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路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。