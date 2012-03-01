《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日

* 明报:

--香港交易所(0388.HK)主席夏佳理将在今年4月离任,有业界人士表示,期望由港交所前任行政总裁周文耀或恒生(0011.HK)副董事长、已公布退休的梁高美懿接任.

* 星岛日报:

--香港交易所(0388.HK)行政总裁李小加称,港交所仍有需要增加人手,为未来开拓商品市场铺路.

* 苹果日报:

--消息人士透露,中国央行在广东省分行正研究经核准省内港资及中资注册企业,并在港设有分支机构的公司,可赴港进行跨境人民币借贷融资,筹集所得营运资金可以透过外债额度形成在省内使用,初步核准总额规模约300亿元人民币.

* 东方日报:

--恒生银行(0011.HK)副董事长兼行政总裁梁高美懿表示,现时楼按水平合理,然而按息水平要视乎存款价格及港元流通量而定.

* 文汇报:

--国美电器(0493.HK)将於下周在其1,600多家门店,开始销售中国电信版本的苹果(AAPL.O)iPhone 4S手机.

* 大公报:

--建银国际证券称,预期今年北京"两会"将关注经济结构重组,保持经济增长的目标先於控制通胀,该行预期中国今年经济增长保持在8.5%,通胀介乎3-4%.

--亨得利(3389.HK)预期截至去年12月底止年度净利显着增长,因大中华区消费能力强劲、集团业务拓展顺利展开以及有效的成本控制.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 乔艳红

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