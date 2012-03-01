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亚洲 | 2012年 3月 1日 星期四 09:02 BJT

〔表格〕国浩集团2011/12年度中期净损26亿港元,受累自营投资亏损

路透香港3月1日电---香港国浩集团有限公司(0053.HK)宣布,截至2011年12月31日为止的六个月业绩报告如下(以每百万港元为单位):

2011/12年度中期 2010/11年度中期

每股盈利(港元) 7.98(亏) 11.82

中期股息(港元) 0.50 1.00

净利 2,595(亏) 3,842

营业额 11,959 25,093

暂停股份过户日期 3月16日

发放股息日期 3月26日

注:国浩集团从事自营投资、物业及酒店投资,以及金融服务.公司公告称,亏损主因期内金融市场转弱对自营投资业务带来负面影响.(完)

浏览国浩集团其他新闻,请点选[0053.HK-CMN]

欲浏览上市公司发布於香港联交所的业绩声明,请点选:

(here)

--记者 雷美珍; 审校 乔艳红

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