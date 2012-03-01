〔表格〕国浩集团2011/12年度中期净损26亿港元,受累自营投资亏损

标题新闻：苹果执行长库克称苹果去年在美国供应商的支出约500亿美元，并强调支持美国制造业
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港3月1日电---香港国浩集团有限公司(0053.HK)宣布,截至2011年12月31日为止的六个月业绩报告如下(以每百万港元为单位):
2011/12年度中期 2010/11年度中期
每股盈利(港元) 7.98(亏) 11.82
中期股息(港元) 0.50 1.00
净利 2,595(亏) 3,842
营业额 11,959 25,093
暂停股份过户日期 3月16日
发放股息日期 3月26日
注:国浩集团从事自营投资、物业及酒店投资,以及金融服务.公司公告称,亏损主因期内金融市场转弱对自营投资业务带来负面影响.(完)
浏览国浩集团其他新闻,请点选[0053.HK-CMN]
欲浏览上市公司发布於香港联交所的业绩声明,请点选:
(here)
--记者 雷美珍; 审校 乔艳红
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。