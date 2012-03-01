〔港报社评〕选举泥浆角逐,管治前路维艰--信报3月1日

香港特首提名期昨天结束.目前有资格参与角逐的候选人,有同样来自建制派的唐英年和梁振英,以及泛民成员何俊仁,後者在现行选举委员会的制度下只能”陪跑”,当属意料中事.新民党主席叶刘淑仪与民建联创党主席曾钰成基於不同原因而最终没有参与角逐,使这场遭受”抹黑污损”的选举,由两名卷入诚信危机的”热门”候选人争夺行政长官的权杖,在不存在”流选”的设定下,无论谁人当选,首先要做的工作,不是落实政纲的承诺和施政理念,而是重建市民对个人诚信和政府权望的信心,以作为执政基础,充分暴露了今次的选举充满“破坏性”

与前三届选举相比,今届的权力争夺尚未分出胜负,已出现了建制派内部严重分裂的後果,使未来管治班子的权力重组更难取得结构均衡,各利益集团之间的矛盾更难妥协.面对社会公众,热门选举候选人在”丑闻”缠身之下,得胜的结果也无法为权杖树立权威,最终要靠利益派发来维系权力的”正当性”;以公共资源慷慨转移,来换取社会秩序的稳定,使香港发展民主的基础受到扭曲,在利益派发”常态化”与泛滥之下,更易把自由民主制度引入歧途,值得警惕.

今届行政长官选举,候选人负面新闻层出不穷,的确令选举蒙上了污垢.唐梁之争,无论谁人当选,在缺乏广泛认受性的现实下,如何重建政府的有效管治威信,取信於民,领导群体,是一个极其重要也无法回避的问题.(A02)