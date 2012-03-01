〔港报社评〕欧央放水,只救银行非救经济--经济日报3月1日

欧洲央行昨推次轮长期再融资计划(LTRO),金额超市场预期,可发挥进一步稳定欧洲银行体系、营造市场良好气氛功效.惟若期望LTRO可解欧债以至欧洲经济问题,则不切实际,因解决关键在欧盟非欧央.解决欧银财困,托债市及股市.欧央次轮LTRO金额约5,300亿欧元,此在市场从月前预期10,000亿不断大幅下调下,结果稍高於最新估计的4,700亿欧元,从市场反应平静看来,个中反映的可能是银行对欧央资金需求较月前估计少.此因欧央超低息贷款虽是送便宜钱给欧洲银行牟利,惟欧洲经济已陷衰退、欧银不愿冒险贷款予实体经济,欧银若将借的贷款存回欧央行,有息差损失,故是次向欧央申请贷款甚有节制,仅较首轮近5,000亿欧元稍多.但这不代表两轮LTRO不收效,因欧央LTRO与美国的量化宽松政策目标相同.

其一,解决银行融资问题.去年底欧猪国债连番遭急沽下,欧银体系可能出现雷曼式信贷市场崩溃危机,欧央急推首轮LTRO救危,水浸银行体系,解冻信贷市场,更令银行有资金应付今年初还债期;欧央昨推次轮LTRO,则是协助欧银在年中满足巴塞尔Ⅲ提高银行资本比率的要求,稳定欧银体系.其二,营造市场良好气氛.首轮LTRO推出後,欧银虽将不少贷得资金泊回欧央,但市场资金随信心回复而重投债市、股市,既推低欧猪国债孳息,纾缓欧债危机,亦推高欧洲股市,道琼欧盟Stoxx600指数由去年底低位至今弹升14%.次轮LTRO亦可望续撑债市、股市.

LTRO虽具上述功效,却非疗治欧债及经济药方.欧洲重债国能否还债、如何增加经济动力,摆脱削赤举措对经济的打击,恶化财赤与债务的恶性循环,只能靠欧盟,欧央只是换取时间让欧盟行动.金钱换取时间,欧养伤需多年.解铃还须系铃人,欧洲要解决欧债危机、欧洲经济衰退,还要靠欧盟.但欧盟各国仍无政治决心,如爱尔兰将公投决定是否参与财政联盟,评级机构又声言可能再降欧盟各国及各欧洲银行评级,故欧债危机远未过去.唯一可肯定的是,若形势一旦危急,欧央将推第三轮LTRO救急.(A02)