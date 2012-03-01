〔港报社评〕特首混战造成撕裂难修补--星岛日报3月1日

立法会昨晚以仅高一票的结果,跨过最低门槛,议决运用权力及特权法设立委员会,调查特首候选人梁振英,10年前评审西九龙文化区设计比赛时,所牵涉到的利益和诚信问题.西九门角力,不排除双输.梁振英辩解,公司手下提供免费口头询价服务,自己不知具体情况,不知道有参赛者把自己公司列为参赛团队成员.他并且批评港府选择性公布部分资料,认为港府要原原本本把所有参赛和评审资料都公布出来.

立法会祭出尚方宝剑,要求各方披露资料,并且接受委员会质询,设法解答事件在公众心中产生的种种疑问,有其积极作用.至於事件会否扩大牵连,要看日後追查结果,也不排除政府和梁振英都有可能成为输家.选战变恶性,内耗渐加剧.西九门曝光,惹起了公众的关注,追查到底成为必然发生的结果.对立法会来说,本来在余下短短数月的任期内,已经累积了不少重要条例草待审议和通过,不宜留待下届议会推倒重来,而早在2008年展开的雷曼事件权力及特权法调查,至今仍未出报告书,如今新添西九聆讯这一重头工作,令议会工作百上加斤

今次特首战恶斗连场,战场不断扩大,现时建制派两位候选人以至现任特首,都卷入负面消息中,社会焦点由经济及民生,转移至不同程度的攻讦,开始造成严重内耗.特首竞选本来希望看到君子之争,可是良好的主观意愿,敌不过激烈竞争下自行衍生出的一套事态发展,现在最令人忧虑的是,建制派的严重撕裂,已难在选举後好好修补.(A06)