〔港报社评〕错在律人严待己宽,应在立会坦诚交代--明报3月1日

特首曾荫权接受富豪款待,社会主流意见认为有不当收受利益之嫌,公务员反响更大,因为公务员廉洁奉公形象已经受到伤害.曾荫权的应对处理,有藉着操控程序以谋过关之势,曾荫权应该认识到,“款待门”已经激起市民和公务员愤慨,他必须面对现实,认错改过道歉,争取公众原谅.今午立法会的答问会,万众瞩目,是曾荫权坦诚交代的最佳平台,若能善加利用,可以使事态趋於缓和;若继续狡辩,死不认错,只会激起市民和公务员更大愤慨,曾荫权可能要付出更大代价.

曾荫权只许州官放火?政府和公务员蒙受伤害.曾荫权透过facebook向全体公务员”以沉重心情”发表公开信,就事态只说”经一事,长一智”,没有交代事件,更不承认犯错.综观公务员和公务员团体负责人昨日在港台”烽烟”时事节目的表态,几乎全部都不接受曾荫权的说法.其实,目前公务员和问责官员沿用的收受利益申报制度,行之有效,并无什麽问题,身为特首,廉洁奉公被认为理所当然,市民认为特首既享丰厚待遇,应该更自动自觉地珍惜羽毛,偏偏曾荫权给市民和香港一个极坏的示范.因此,现行公职人员申报制度其实没有问题,问题只出在曾荫权个人而已.

曾荫权接受富豪款待,已经使香港受到极大伤害,今日的立法会答问会,若他坦然面对,如实交代,或许可以使香港所受伤害减至最少,否则,除了他的操守和诚信污点,不会洗脱,还可能面对立法会以弹劾方式追究和更多市民以行动表达不满,使公务员不安,动摇治港根本.(A04)