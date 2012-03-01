〔港报社评〕提名结束,特首选举应进入正轨--文汇报3月1日

香港特首选举提名昨日结束,唐英年、梁振英和何俊仁3人均在最後1日补交了提名表,选举事务处资料显示,唐英年、梁振英和何俊仁的提名票分别有390、305和188票.事实上,唐英年、梁振英获得远超出规定数目的选委提名,两位建制派候选人竞争的格局已经形成.由於两位建制派候选人的政纲前一段因”揭短”风潮而被忽略,现在提名已经结束,选举应进入正轨,让两位建制派候选人比拚政纲理念能力,选出理想的特首人选,避免出现”流选”,最符合香港整体利益,相信大部分选委会作出正确选择.

下任特首必须符合坚定的爱国爱港人士、具有管治能力和得到社会认同等三个条件.唐英年和梁振英均为中央可接受的人选,中央希望今次选举是君子之争,在公平、公开、公正的情况下,讲理念拚政纲,为2017年的普选树立典范.

近日,政坛出现有关特首选举可能”流选”的议论.要看到,最希望出现”流选”的是反对派,因为反对派与社会整体利益呈现背离趋向,他们力图从”流选”中得到自己的政治利益.实际上,若出现”流选”,不利於香港的繁荣稳定和民主发展,不利於社会和谐与整个爱国爱港阵营的团结.3月25日选委投票选出下任香港特首人选,经过中央任命,其任期为2012年至2017年,刚好踏入香港回归20年,亦为2017年特首普选作衔接,责任重大.君子之争选特首,比拚政纲创未来,关系到700万人的根本福祉.港人期待特首选举进入正轨,并画上圆满句号.(A05)