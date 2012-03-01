〔香港个股〕港交所在竞购伦敦金属交易所首阶段入围--报载

标题新闻：苹果执行长库克称苹果去年在美国供应商的支出约500亿美元，并强调支持美国制造业
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路透香港3月1日电---香港经济日报周四引述知情人士称,以市值计全球最大交易所--港交所(0388.HK)已向伦敦金属交易所(London Metal Exchang,LME)提出收购建议,据知并已在LME首阶段筛选并购计划时入围.
该不具名的知情人士称,现阶段的出价建设都是不具约束力的,但该知情人士不愿透露港交所收购LME的具体条件.
至於港交所行政总裁李小加则重申不评论个别交易传闻,对应否收购LME虽有自己的看法,但认为评论其他交易所的表现并不恰当.
他强调,港交所无意单纯为扩张版图而收购其他交易所,并希望以自营或合作模式发展业务.
伦敦金属交易所新闻发言人上月中表示,有多家交易所参与第一轮竞标,竞购这家拥有130年历史的世界最大金属市场.而据知情人士表示,竞购者名单包括纽约-泛欧交易所集团NYX.N.对LME展现出收购兴趣的约15家竞购方中,半数左右已提出初步报价.[ID:nCN1398712](完)
--记者 梁慧仪; 审校 张喜良
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路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。