〔港报财经评论〕丑股翻身业绩博弈--信报3月1日

丑股翻身业绩博弈 /习广思

港股继续在高位整固,A股八连升後由内房带动回吐,外围观望欧洲LTRO2,恒指窄幅上落.标普500指数创一年新高後,恒指开市後一度冲上21,700点,但乏力再上,全日波幅不足200点,收报21,680点,上升111点,大市成交额708亿港元,沽空比率回落至7.2%.走势上,恒指守住10天线,看好的投资者尝试进攻上周补gap日的高位21,760点.恒指周一跌破10天线後,牛证急速撤退,熊证进驻22,000点,杀熊诱因反而增加.不过,恒指跌穿10天线的讯号让人真假难辨,无论是真是假,上升轨道被破坏後,意味着市场玩法亦将改变,未必再依靠捉落後买垃圾而上升,反而进入一段选股作中短线部署的日子.1月份的急弹,因为基金经理面对”无股之灾”,急忙补仓,但追买至此,挟仓补仓因素已非上升动力,甚至部分一早建仓的基金在近期进行减持,目的就是在审视业绩後再买货,甚至乎要抢货.

当然,业绩数据是关於期望与失望的博弈,难度甚高,劫後逢生的”灾难股”值博率较高,因此投资者不妨留意众多被看淡的行业及股份.在业绩前买入固然高风险,但解读其业绩是发掘股海遗珠的方法.其实,投资者若不想费劲,则应留意分析员的意见,一面倒看淡的行业随时有人转軚.去年中资股是逐批逐批被打残,内房股是一例,高铁基建股、风电设备股、内银股、个别纺织股、工业股亦是,只有这些被全面看淡的板块,价值重估的机会较大,内银、内房已被rerated.法巴发表报告指,铁路设备股有机会跑赢大市,预期政策将加大铁路投资,新增订单将成为股价催化剂.南车时代(3898.HK)股价急升8%.反过来看,过气板块四宝包括电讯、珠宝零售、水泥、濠赌,除濠赌股尚有说服力外,其他板块均已过气.再要留意的是一直贩卖中国奢侈品消费概念的股份,股市太多虚无概念,是否相信PRADA(1913.HK)高估值故事都好,眼下市场有许多其他选择,又何必要买贵的一只.

美股依然拒绝调整,话只说对一半而已.美股这轮升势由垃圾大型股行先,道指率先升破去年高位,然後到标普500指数,前者前晚报1,373点,升穿去年4月底高位,但细价股无力再上,罗素2,000指数在出现黄金交叉後,出现近三周的调整巩固,14天RSI回落至50.换言之,大细股走势背驰,原因是追买垃圾未完.不过,在这个比较背後,港股与欧美股市的一大分别是,在欧美大型股份中,除科技股外,大部分比重是金融股,而欧美金融股都是糟糕的垃圾.相反,大型中港股票却属於资产质素较理想的公司,二三线股反而是垃圾寻宝地.美股气氛依然向好,垃圾债ETF即HYG连升六日,资金继续追买.(B03)

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美汇如本月翻生或扭转长期跌势 /苏子

欧洲央行第二轮LTRO公布结果,共释放5,295亿欧罗,远较市场所料的4,920亿欧罗高,亦高於首轮的4,890亿欧罗.然而市场知悉结果後,欧罗兑美元却只能在1.3420-1.3480间激烈争持,未能向上突破上周五的1.3486高位或失守上日的1.3385低位,继续於近期的高位维持上落市的走势模式,暂时方向不明.至於欧罗兑英镑的走势则再次转弱,当跌破0.8440的即市支持位後一度低见0.8420,此低位已跌破本周初的0.8436低位,并与10天SMA的0.8410支持十分接近.如昨晚欧罗兑英镑明显跌破10天SMA支持收市,则汇价在上周四突破100天SMA阻力後的走势可视作假突破,料随後欧罗兑英镑将会回复下跌趋势,并朝着今年1月的0.8217低位甚至前年6月的0.8023低位迈进.在欧罗兑英镑回复下跌趋势的大前提下,相信欧罗兑美元的走势亦不会好得到哪里去,料汇价一旦跌破上周五的1.3354低位收市,相信随後100天SMA将有甚高机会得而复失,并进一步下试50天SMA支持及1.30心理关口.

2012年刚结束两个月了,而在这两个月里,美元的走势可说是非常差劲.目前美汇指数的重要支持位为去年11月下旬的77.92低位,且看看踏入3月份後,美元是否否极泰来扭转过去两个月来的大弱势,成功止跌回升.至於美汇指数亦在稳守77.92低位支持不破後,掉头重返80心理关口以上波动.如美汇指数能在3月份抹去过去两个月的大部分跌幅,料美元在踏入第二季後可望全面转强,届时一众非美元货币料在美元强势下,将很大机会出现跌个四脚朝天的情况.仍然较为看好今年美元的走势,如美元能在3月份”翻生”,那便不宜再对今年余下时间的美元走势看得太淡了.

美汇指数於2002年2月的121.67高位及2010年6月的88.71高位,正向下延伸一条长期下降阻力线.今年1月美汇指数尝试挑战上述的长期下降阻力线,可惜高位仅见81.78,未触及此阻力线便已掉头回落.如稍後美汇指数可以止跌回升,那美汇指数便应该在重返80心理关口以上波动後,可以有足够动力迅即突破1月份的81.78高位及上述的长期下降阻力线.一旦破位,料後市美元将有极高机会扭转近10年来的疲弱走势.如预测成真,且看看升势已持续10年的金价,会否在今年不升反跌了.(B10)