〔港报财经评论〕水多利股市,拣股莫忘基本面--经济日报3月1日

水多利股市,拣股莫忘基本面 /林瑞芬

道指周二收在13,000点之上,是自2008年5月来首次,债务问题始作俑者如此好表现都算讽刺.港股昨仍有涨势,国指及恒指均升逾0.5%,分别收报11,826及21,680点,大市成交额回升至708.8亿港元.今日市况,主要以欧央行第2轮LTRO结果及美联储主席伯南克发表讲话主导.全球被迫参与量宽货币竞赛,欧洲央行昨公布LTRO的规模为5,295亿欧元,以路透调查预测规模中值5,000亿欧元、最高7,500亿欧元、最低2,000亿欧元而言,今次LTRO规模符合市场预期.两轮LTRO对解决欧元区流动性紧张问题有帮助,在流动性充裕下,投资的避险情绪会续降,风险胃纳增加.然而,这治标不治本的方法始终会有句号,这就是重点关注德国最为惧怕的通胀,欧央行所设定的2%目标不宜超越.大趋势而言,水多则利股市,但由於憧憬LTRO已有一段时间,消化部分利好因素,今日港股因LTRO可再冲高,或借好消息反高潮呈先高後低.惟有看大位,恒指冲上21,800并企於其上,配合成交增加始确认再筑新的上升台阶,先挑战22,800.相反,若触及阻力而回,近21,000作支持参考.

回归基本面,见部分已派成绩表的蓝筹股,业绩符预期.新世界发展(0017.HK)较多消息,因郑裕彤将退任主席及执董,郑家纯将由董事总经理升任主席及执董.老股民可能都记得,郑家纯过往在处理业务上曾失误,现在真的交棒到其手,市场会有一定担忧,或因为如此,新世界昨曾跌5.4%,收市微跌0.2%.可以揣测,郑裕彤交棒的首年已铺好後路,至少今年业绩也会好好看看,且看去年彤叔低位供股筹足资金,今年集团又有较平时为多的楼盘出售,今年将陆续推出6个全新住宅项目,当中包括大坑春晖台春晖8号、沙田车公庙站、屯门乡事会路项目、元朗大棠路、马鞍山落禾沙项目首期及元朗唐人新村首期B项目,6个项目共涉4,708个单位,而新世界应占单位数量为2,016个.新世界股价整固後,料有力反覆回试12港元.

龙年婴儿潮相关概念股续有炒作,好孩子(1086.HK)昨急升10.6%,合生元(1112.HK)则升5.1%,後者股价有可能追落後.统计相关概念股,年初以来升幅介乎39%-70%不等,但合生元累升仅8%左右.集团在中国内地提供高端婴幼儿营养品及护理用品,包括高端儿童益生菌冲剂、婴幼儿配方奶粉及乾制婴幼儿食品产品.婴幼儿配方奶粉是法国进口的,在对中国食品安全担忧严重,中国具经济能力的父母都倾向买进口乳制品,因此为合生元带来生意.(010)