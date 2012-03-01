〔香港个股〕碧桂园以中间定价配股筹近22亿港元,早盘最多跌近9%

路透香港3月1日电---中国房地产商--碧桂园(2007.HK)周四称,以先旧後新方式配售价值21.87亿港元的股份,配售价为3.23港元,折让近8%,并为原来区间的中间水平.

该公司周四早盘初段股价下挫,低开近8%後,最多曾跌8.8%;香港时间09:38跌幅略为回顺至6.84%,报3.27港元.

碧桂园声明称,其大股东杨惠妍持有的公司於周三按每股3.23港元出售约6.772亿股旧股,并以同等作价认购相同数量新股,相当於公司经扩大後已发行股本约3.9%.公司称拟集资所得用作资本开支及一般企业用途.

同时,配售代理作为碧桂园大股东杨惠妍的代理,按每股3.23港元的价格,配售约2.8316亿股旧股,相当於公司已发行股本约1.7%.但这批股份是由杨氏从独立第三方股东取得,因此不会使杨惠妍的股权增加或减少.

完成配售後,杨惠妍於碧桂园的持股量,由原来的59.83%摊薄至57.5%.

据路透昨晚获得的销售文件,其配股价区间为每股3.16-3.3港元.

此外,碧桂园并宣布,已提早终止其与美林证券订立的股份掉期,认为这可消除股份掉期对公司股份流通及交易的潜在影响,对公司有利.

碧桂园於2008年2月与美林证券订立价值最多2.5亿美元的公司股份掉期.若股份价格高於初步价格,公司会收取款项;若最终价格低於初步价格,则股份掉期对手方会收取款项.以2011年12月底的市价计算,该股份掉期的公允价值收益约为1,520万元人民币.(完)

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