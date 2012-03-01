〔离岸人民币〕广东省内企业有望赴港寻求人民币贷款,额度300亿--报载

路透香港3月1日电---随着人民币国际化进程加快,中国资本项目的开放空间也日渐扩大.媒体报导称,广东省内的港资及中资注册企业有望赴港进行跨境人民币借贷融资,初步核准总额规模约300亿元人民币.

若此举获得落实,不仅内地企业将获得更多融资渠道,香港人民币资金亦增加回流内地途径,活跃离岸人民币贷款活动.

香港苹果日报周四援引消息人士称,人民银行广东省分行正研究,经核准省内港资及中资注册企业,并在港设有分支机构的公司,可赴港进行跨境人民币借贷融资,筹集所得营运资金可透过外债额度形式打回省内使用.

报导称,广东省人行研究的新跨境融资构思,最大突破是核准名单的省企毋须持有合规跨境贸易结算文件支持,只要经审批额度後,便可经在港分支机构,直接在香港借贷营运资金或股东贷款打回省内.

中国国家发改委今年1月曾批复同意中国广东核电集团有限公司借用中银香港(2388.HK)30亿元人民币商业贷款,这是境内企业首次获准借用境外中长期人民币商业贷款.[ID:nCH0093231]

香港人民币贷款市场去年下半年以来突飞猛进,贷款余额由去年初不到20亿元人民币增至年底的308亿元.

中国证券报周四则引述深圳市政府金融业发展"十二五"(2011-2015年)规划称,将尝试逐步建立人民币跨境流出和流入的无障碍通道,争取率先在前海开展深港银行跨境人民币贷款、同业转贷款和外商以人民币直接投资试点,并率先开展利率市场化改革.[ID:nCN1420000](完)