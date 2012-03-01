香港已公布经济指标--2012/3/1

标题新闻：苹果执行长库克称苹果去年在美国供应商的支出约500亿美元，并强调支持美国制造业
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时间 经济指标 按年% 前月(季)按年% 上年同月(季)按年% 2012年1月 综合消费物价指数(CPI) +6.1 +5.7 +3.4 2012年1月 甲类消费物价指数(CPI A) +5.4 +5.3 +3.6 2011年12月 零售值 +23.4 +23.5 +18.6 2011年12月 零售量 +17.1 +16.9 +16.0 2011年第四季 本地生产总值(GDP) +3 +4.3 +6.6 -------------------------------------------------------------------------------- 失业率 11年11月-12年1月 11年10-12月 10年11月-11年1月 3.2% 3.3% 3.8% -------------------------------------------------------------------------------- (以下以10亿港元为单位) 当月 前月 上年同期 2012年1月 贸易赤字/盈余 -8.856 -48.91 -15.963 ------------------------------------------------------------------------------- 注: *为已经更新 ^经修订数据 (完)
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路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。