〔港股业绩〕中信泰富去年净利逊预期,但仍创历来第二佳绩

* 去年净利升近4%,逊预期

* 仍为历来第二最佳年度业绩

* 如未来投资需求减少,考虑增派息

* 中国钢铁企业今年仍艰难

路透香港3月1日电---从事特殊钢及铁矿业务的中信泰富(0267.HK)2011年度净利升3.8%,虽逊市场预期,但仍创历来第二最佳年度业绩,主要受出售上海写字楼项目收益入账,及特钢业务收益增加带动.

截至去年12月底止年度,中信泰富的净利为92.33亿港元,前年度经重列後为88.93亿港元.期内77%的溢利来自经常性收益,前年度业绩因包括了出售非核心资产所得的逾30亿港元收益,故经常性收益占比为58%.

汤森路透I/B/E/S综合分析师平均预测该公司去年净利为100.32亿港元.公司建议派末期息每股0.3港元,全年股息0.45港元,与2010年相同.

"假如未来投资需求减少,董事会将考虑增加股息."主席常振明在业绩报告中称.

此外,中信泰富去年中宣布拟以35.11亿元人民币,向母公司中信集团出售国安信息(000839.SZ)主要股东中信国安的50%股权,以退出中国有线电视项目及网络系统集成的非核心业务.常振明表示,交易一旦获批准,将为公司带来超过40亿港元现金.

西澳洲的铁矿项目是中信泰富的重点项目,常振明表示,六条生产线中的首两条,将分别於今年8月底和12月底以前投产.他相信,新兴经济体的工业化和城市化进程会推动对钢铁及铁矿石的需求.

在特钢业务方面,目前中信泰富在内地拥有年产能达900万吨,为中国最大的特殊钢企业.去年第四季度市场对钢铁产品需求明显下滑,常振明相信,对中国钢铁企业,2012年会是艰难的一年.

"相对稳健的信贷政策及为减缓房价快速上升,各级政府所采取的一系列措施对钢材需求的影响会进一步显现,这对特钢的价格也会造成一定的压力.全球经济前景不明朗也会对钢材出口造成影响."他说.

至於中信泰富另一主要业务--房地产,也受到政策调控的影响.常振明预期,目前状况将持续一段时间,新一年里的销售会受到一定影响.

但他指出,虽然住宅项目的销售有所放缓,但商业写字楼物业并没有受到影响.

公布业绩前,中信泰富早盘收高1.78%,报14.86港元.(完)

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