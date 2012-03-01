〔路透专访〕阳光油砂称将致力探讨与中国石化在项目上的合作--联席主席

* 阳光油砂致力探讨与中石化集团项目合作

* 至少未来两年无需要进一步股本融资

* 市场质疑投资风险,其股份首日挂牌较招股价收低3%

记者 雷美珍/朱球

路透香港3月1日电---加拿大油砂开发商--阳光油砂有限公司(2012.HK)周四称,将致力探讨与中国石化集团在项目上的合作,并预计是次在香港上市集资後,至少未来两年无需要进一步股本融资.

这家拥有中投公司[CIC.UL]、中国石化集团、中国人寿集团以及中银集团投资这些"重量级"中国投资者的公司,此前在香港IPO(首次公开发售)集资约45亿港元,为自去年12月以来最大宗IPO.然而其招股反应未如股东背景来得震憾,首日挂牌更以低於招股价3%收场.

阳光油砂联席主席Michael John Hibberd接受路透专访时称,油砂行业对於香港市场来说是一门新的行业,投资者需要时间去了解,而公司在这方面亦做好充分准备,并对於招股结果感到高兴,因为通过此次IPO引入具专业知识的投资者,也有富有技术经验的投资者如中国石化集团.

"中石化集团对於阳光油砂某些项目感到兴趣."他说,"阳光油砂将致力加深与中石化的关系,包括可能让中石化成为阳光油砂旗下项目的工作权益持份者."

油砂是沙和其他碎屑岩(Clastics)物料,当中包含油砂重油和其他所有相关矿物质.阳光油砂拥有的碎屑岩资产目前仍处於开发初阶,尚未能断定成功产油,已吸引到中国石化(0386.HK)(600028.SS)母公司的注意.

中国石化集团除了循基础投资者(Cornerstone Investors)押注逾11亿港元於阳光油砂的股份之外,还与阳光油砂签订了策略合作备忘录以探索其他合作机会.

欧洲债务危机尚未彻底得到解决,令全球经济前景未明,但中国经济仍将保持相对较快增长速度,对能源需求有增无减.事实上,中国三大石油公司--中国石油、中国石化以及中国海洋石油一直在海外寻求油气资源并购,如中海油(0883.HK)去年以21亿美元收购加拿大油砂开发商OPTI.[ID:nCH0069335]

阳光油砂首日挂牌今早开低4.85港元后反覆上落,一度低探4.51港元;收报4.7港元,较招股价低3%.

**面向全球石油供应**

Hibberd说,"我们看重的是长期发展,选择香港上市乃因这里正是我们出产石油的需求所在."他说,阳光油砂不希望只作为供应美国的石油商,而是面向全球,特别是不断成长的亚洲需求.

成立於2007年的阳光油砂目前仍在投资期,故处於亏损状态.其招股书预测,截至2011年度亏损进一步扩大至不多於6,870万加元,2012-13年的资本开支预算超过7亿加元.招股书显示,其正与中国银行(3988.HK)(601988.SS)商讨订立为数2亿美元信贷融资的可能.

阳光油砂行政总裁John Empey Zahary称,预期是次上市集资以及债务安排足够应付既定投资计划,至少未来两年无需要重返资本市场发行新股集资.

除了碎屑岩外,阳光油砂还拥有碳酸盐岩(Carbonates)以及常规重油(Conventional heavy oil)资产.碳酸盐岩目前处於勘探,而常规重油在产前阶段.

Zahary并预计,Muskwa常规重油项目今年正式投产,主要油砂重油项目West Ells、Thickwood与Legend Lake将相继於2013及14年投产,预计届2015年拥有逾2万桶日产能力.

不过公司管理层没有给出盈利时间表.

阳光油砂总部设於阿尔伯塔省的卡尔加里,并於阿萨巴斯卡(Athabasca)地区取得超过464,897公顷的油砂租赁协议,相当於该区全部授出租赁协议约7%.公司目前的2P储量为419百万桶,最佳估算後备资源则有31亿桶.

但分析师认为,投资於未有产出的石油公司,是很高风险的投资.

"现阶段难以确定公司能够把储量转化成产量,故投资价值不大."未来资产证券分析师关荣乐称.他指出,按照目前国际油价每桶100美元上方水平,油砂开发是可行的,但投资者应投资於一些已在生产或者拥有油砂项目的石油公司,因这些公司拥有其他生产业务,且有盈利支撑.

阳光油砂联席主席沈松宁出席挂牌仪式後对媒体表示,相信国际油价在每桶90美元上方,对油砂发展有正面作用.按该公司的估算,油价在每桶40-50美元的水平上,油砂生产能达至收支平衡.而公司管理层对於油价保持在每桶100美元以上水平表示乐观.

美国原油期货CLc1现报107美元上方.(完)

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