〔港股业绩〕汇贤产业信托总收益15.88亿元,2011年度分派收益率为6.09%

路透香港3月1日电---首只在香港上市的人民币计价房地产信托基金--汇贤产业信托(87001.HK)周四公布上市後首份年度业绩,年度化分派收益率为6.09%.

汇贤产业信托去年4月29日挂牌,因此没有往绩可供比较.

由去年4月29日至12月底止年度,汇贤的总收益为15.88亿元人民币,可供分派收入为7.35亿元;末期每基金单位分派为0.1467元.其分派比率为100%.

汇贤产业信托是亚洲首富李嘉诚掌控的长江实业(0001.HK)分拆出来的房地产信托基金(REIT),其主要资产为包括写字楼、购物商场、酒店、服务式公寓的北京大型商业房地产项目--东方广场.

去年东方广场的总收益为23.02亿元,按年上升9.6%;物业收入净额按年增长8.5%至15.24亿元.

汇贤去年11月进行了上市以来首宗数购,以9.8亿元向大股东购入渖阳丽都70%权益,从而获得来自渖阳丽都喜来登饭店的额外收入来源.项目收益率6.57%,交易已於今年1月1日完成.

汇贤表示,目前正评估中国一、二线城市逾10个项目,当中涉及写字楼、零售、服务式公寓、酒店以及混合用途物业.

汇贤早盘收低0.24%,报4.12元,该股自上市以来一直以低於招股价5.24元交易,最高曾见5.1元.(完)

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