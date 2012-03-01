〔离岸人民币〕中行和芝加哥商品交易所合作将人民币引入大宗商品领域

标题新闻：苹果执行长库克称苹果去年在美国供应商的支出约500亿美元，并强调支持美国制造业
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路透香港3月1日电---中国银行(3988.HK)(601988.SS)和芝加哥商品交易所集团(CME.O)周四签署合作协议,将人民币的使用拓展到大宗商品领域.
刊登在中行网站的新闻稿称,双方将加强清算会员、结算银行、离岸人民币存管银行及境外期货相关业务的合作.
芝加哥商品交易所集团是目前全球交易量最大、品种最丰富的大宗商品及金融衍生品交易集团.去年12月,该集团表示将开始接受离岸人民币作为期货交易抵押品.
自2009年推出跨境贸易人民币结算试点以来,这一领域得到长足发展.去年以人民币进行结算的贸易占中国贸易总量达到约10%.
香港金融管理局周三公布,1月底香港人民币存款按月跌2.1%至5,760亿元;当月跨境贸易结算人民币汇款总额亦降至1,563.56亿元,上月为2,390.4亿元.[ID:nCH0098573](完)
--记者 陈敏; 审校 曾祥进
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路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。