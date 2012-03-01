〔香港个股〕中信泰富称西澳铁矿项目首两条生产线无大额超支迹象(更新版)

(新增记者会内容)

* 有信心西澳铁矿项目如期投产

* 母公司长远拟整合房地产业务

* 去年净利升近4%,逊预期

* 仍为历来第二最佳年度业绩

* 如未来投资需求减少,考虑增派息

路透香港3月1日电---从事特殊钢及铁矿业务的中信泰富(0267.HK)在西澳洲的铁矿石项目首两条生产线多次超支,但管理层周四表示,年内投产的首两条生产线没大额超支迹象;至於余下四条生产线是否仍由中冶(1618.HK)负责,仍要做各方面的评估.

西澳洲的铁矿项目是中信泰富的重点项目,六条生产线中的首两条由中冶(601618.SS)担任承包商,将分别於今年8月底和12月底以前投产.中信泰富去年底与中冶签订补充合同,向後者支付额外8.22亿美元以完成首两条生产线及全部六条生产线的公辅设施,使工程总承包合同项下的现有合同价格,增至34.07亿美元.

中信泰富董事总经理张极井在业绩发布会上称,西澳铁矿项目至去年底的总投入达71亿美元,包括建设、买采矿权和人员费用等等.

"第一、二条生产线的投产目标已很清晰,目前没有大额超支的迹象,但这个项目很大,也难保(未来)没有超支."他说.

被问到第三至六条生产线会否继续由中冶负责是,张极井称,正做各种方案评估,"可能与中冶合作,或找澳洲当地的工程公司安装设备,目前未有最後决定."

**中信集团:长远整合房地产业务**

此外,身兼中信泰富主席及中信集团董事长的常振明表示,集团旗下中信地产与中信泰富均在内地从事房地产发展,从集团的角度看,长远会将地产业务进行整合.

"中信集团长远来说希望能够把房地产业务进一步整合,中信泰富的商业房地产在长三角有优势,而中信地产集中住宅,两者很有互补性."常振明说,但他没有进一步阐释.

中信泰富早盘收市後公布去年度净利按年升3.8%,至92.33亿港元,逊市场预期,但仍创历来第二最佳年度业绩,主要受出售上海写字楼项目收益入账,及特钢业务收益增加带动.

公布业绩後,中信泰富午盘扭转上午升势,最多曾跌1.8%,收盘跌0.55%,报14.52港元.

汤森路透I/B/E/S综合分析师平均预测该公司去年净利为100.32亿港元.公司建议派末期息每股0.3港元,全年股息0.45港元,与2010年相同.

**若投资需求减,考虑增派息**

"假如未来投资需求减少,董事会将考虑增加股息."常振明在业绩报告中称.

此外,中信泰富去年中宣布拟以35.11亿元人民币,向母公司中信集团出售国安信息(000839.SZ)主要股东中信国安的50%股权,以退出中国有线电视项目及网络系统集成的非核心业务.常振明表示,交易一旦获批准,将为公司带来超过40亿港元现金.

在特钢业务方面,目前中信泰富在内地拥有年产能达900万吨,为中国最大的特殊钢企业.去年第四季度市场对钢铁产品需求明显下滑,常振明相信,对中国钢铁企业,2012年会是艰难的一年.

至於中信泰富另一主要业务--房地产,也受到政策调控的影响.常振明预期,目前状况将持续一段时间,新一年里的销售会受到一定影响.但他指出,虽然住宅项目的销售有所放缓,但商业写字楼物业并没有受到影响.(完)

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