〔香港股市〕港交所下周一起延长交易时间,中午休市时间缩短半小时

路透香港3月1日电---香港交易所(0388.HK)表示,下周一起旗下证券及衍生产品市场实施第二阶段延长交易时间,证券、股票期货及股票期权市场的交易时段将由09:30至12:00,及13:00至16:00;即中午休市时间,由现时的一个半小时缩短至1小时.