〔香港股市〕港交所下周一起延长交易时间,中午休市时间缩短半小时

标题新闻：苹果执行长库克称苹果去年在美国供应商的支出约500亿美元，并强调支持美国制造业
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路透香港3月1日电---香港交易所(0388.HK)表示,下周一起旗下证券及衍生产品市场实施第二阶段延长交易时间,证券、股票期货及股票期权市场的交易时段将由09:30至12:00,及13:00至16:00;即中午休市时间,由现时的一个半小时缩短至1小时.
港交所新闻稿称,推行第二阶段新交易时间,旨在令香港的证券市场下午交易时段与内地市场同步开市,并进一步提升香港市场在区内的竞争力.
至於指数期货及指数期权市场,上午交易时段仍为09:15-12:00,但下午交易时段则提早半小时开市,为13:00-16:15.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 林高丽
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路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。