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亚洲 | 2012年 3月 1日 星期四 18:28 BJT

〔香港股市〕港交所下周一起延长交易时间,中午休市时间缩短半小时

路透香港3月1日电---香港交易所(0388.HK)表示,下周一起旗下证券及衍生产品市场实施第二阶段延长交易时间,证券、股票期货及股票期权市场的交易时段将由09:30至12:00,及13:00至16:00;即中午休市时间,由现时的一个半小时缩短至1小时.

港交所新闻稿称,推行第二阶段新交易时间,旨在令香港的证券市场下午交易时段与内地市场同步开市,并进一步提升香港市场在区内的竞争力.

至於指数期货及指数期权市场,上午交易时段仍为09:15-12:00,但下午交易时段则提早半小时开市,为13:00-16:15.(完)

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--记者 梁慧仪; 审校 林高丽

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