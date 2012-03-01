(重发)《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--3月2日

标题新闻：苹果执行长库克称苹果去年在美国供应商的支出约500亿美元，并强调支持美国制造业
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路透香港3月2日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7551港元HKD=) 美股道琼工业指数周四收高28.23,或0.22%,报12,980.3点.因银行股上涨及劳工市场传来更多良好数据,但股市升幅因油价大涨而受限. 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 228.350 0.83 26309 17.709 1.31 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 13.650 0.81 73948 4.234 1.30 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 52.800 -0.40 168741 81.894 0.61 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 46.450 0.22 58264 24.015 1.33 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 152.020 1.19 57286 11.789 0.94 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 114.060 0.68 38737 8.845 0.98 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 45.300 1.98 204324 70.261 1.53 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 60.720 -0.05 18042 4.709 0.62 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 17.950 0.56 207231 13.920 0.58 兖州煤业(1171.HK) YZC.N 24.660 0.00 32356 19.124 0.65 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 25.180 -0.94 15619 4.882 0.66 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 25.110 0.88 4687 3.895 0.90 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 19.370 2.05 5090 1.502 -49.76 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.630 1.94 16021 0.408 -1.71(完) --整理 黄运涛
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路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。