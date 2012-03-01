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亚洲 | 2012年 3月 2日 星期五 07:29 BJT

(重发)《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--3月2日

路透香港3月2日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7551港元HKD=)

  美股道琼工业指数周四收高28.23,或0.22%,报12,980.3点.因银行股上涨及劳工市场传来更多良好数据,但股市升幅因油价大涨而受限.

公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  228.350    0.83      26309            17.709       1.31
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   13.650    0.81      73948             4.234       1.30
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   52.800   -0.40     168741            81.894       0.61
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   46.450    0.22      58264            24.015       1.33
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  152.020    1.19      57286            11.789       0.94
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)  114.060    0.68      38737             8.845       0.98
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   45.300    1.98     204324            70.261       1.53
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   60.720   -0.05      18042             4.709       0.62
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   17.950    0.56     207231            13.920       0.58
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   24.660    0.00      32356            19.124       0.65
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   25.180   -0.94      15619             4.882       0.66
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   25.110    0.88       4687             3.895       0.90
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   19.370    2.05       5090             1.502     -49.76
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    2.630    1.94      16021             0.408      -1.71(完)

  --整理 黄运涛

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