(重发)《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--3月2日

路透香港3月2日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7551港元HKD=) 美股道琼工业指数周四收高28.23,或0.22%,报12,980.3点.因银行股上涨及劳工市场传来更多良好数据,但股市升幅因油价大涨而受限. 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 ( 0883.HK ) ( CEO.N ) 228.350 0.83 26309 17.709 1.31 中国铝业( 2600.HK ) ( ACH.N ) 13.650 0.81 73948 4.234 1.30 中国移动( 0941.HK ) ( CHL.N ) 52.800 -0.40 168741 81.894 0.61 中国人寿( 2628.HK ) ( LFC.N ) 46.450 0.22 58264 24.015 1.33 中石油 ( 0857.HK ) ( PTR.N ) 152.020 1.19 57286 11.789 0.94 中石化 ( 0386.HK ) ( SNP.N ) 114.060 0.68 38737 8.845 0.98 汇丰控股( 0005.HK ) HBC.N 45.300 1.98 204324 70.261 1.53 中电信 ( 0728.HK ) ( CHA.N ) 60.720 -0.05 18042 4.709 0.62 中国联通( 0762.HK ) ( CHU.N ) 17.950 0.56 207231 13.920 0.58 兖州煤业( 1171.HK ) YZC.N 24.660 0.00 32356 19.124 0.65 华能国际( 0902.HK ) ( HNP.N ) 25.180 -0.94 15619 4.882 0.66 南方航空( 1055.HK ) ( ZNH.N ) 25.110 0.88 4687 3.895 0.90 东方航空( 0670.HK ) ( CEA.N ) 19.370 2.05 5090 1.502 -49.76 中芯国际( 0981.HK ) ( SMI.N ) 2.630 1.94 16021 0.408 -1.71(完) --整理 黄运涛