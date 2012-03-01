《香港报摘》--经济日报3月2日

标题新闻：苹果执行长库克称苹果去年在美国供应商的支出约500亿美元，并强调支持美国制造业
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
* 要闻版头条:
--3月首个交易日,欧洲央行注资额未见惊喜,兼受美联储局主席伯南克对推出量化宽松(QE3)只字不提的双重打击.恒生指数.HSI昨跌292点,收报21,387点.市场忧虑整固一触即发,初步支持位为21,000关,短期料高位拉锯.
* 其他:
--中国国家统计局下周五(9日)公布2月份居民消费价格指数(CPI)和工业生产者出厂价格指数(PPI).随着食品价格持续回落,市场预计2月CPI将会显着回落至4%以下,按年涨幅在3.2%至3.5%左右,并将终结持续24个月的负利率.
--首次发售期快近尾声的RQFII(人民币合格境外机构投资者)基金,多未爆额售罄,发行人各出奇招抢客,有的甚至以全城最低价催谷网上认购,首次认购费划一低至0.3%.
--香港零售管理协会一项最新调查显示,21%零售企业预期今年生意会下跌,其中家具业受金融业裁员及楼市呆滞影响,对前景最担忧.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 黄运涛; 审校 林高丽
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。