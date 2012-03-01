《香港报摘》--经济日报3月2日

--3月首个交易日,欧洲央行注资额未见惊喜,兼受美联储局主席伯南克对推出量化宽松(QE3)只字不提的双重打击.恒生指数.HSI昨跌292点,收报21,387点.市场忧虑整固一触即发,初步支持位为21,000关,短期料高位拉锯.

--中国国家统计局下周五(9日)公布2月份居民消费价格指数(CPI)和工业生产者出厂价格指数(PPI).随着食品价格持续回落,市场预计2月CPI将会显着回落至4%以下,按年涨幅在3.2%至3.5%左右,并将终结持续24个月的负利率.