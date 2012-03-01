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亚洲 | 2012年 3月 2日 星期五 07:47 BJT

《香港报摘》--经济日报3月2日

* 要闻版头条:

--3月首个交易日,欧洲央行注资额未见惊喜,兼受美联储局主席伯南克对推出量化宽松(QE3)只字不提的双重打击.恒生指数.HSI昨跌292点,收报21,387点.市场忧虑整固一触即发,初步支持位为21,000关,短期料高位拉锯.

* 其他:

--中国国家统计局下周五(9日)公布2月份居民消费价格指数(CPI)和工业生产者出厂价格指数(PPI).随着食品价格持续回落,市场预计2月CPI将会显着回落至4%以下,按年涨幅在3.2%至3.5%左右,并将终结持续24个月的负利率.

--首次发售期快近尾声的RQFII(人民币合格境外机构投资者)基金,多未爆额售罄,发行人各出奇招抢客,有的甚至以全城最低价催谷网上认购,首次认购费划一低至0.3%.

--香港零售管理协会一项最新调查显示,21%零售企业预期今年生意会下跌,其中家具业受金融业裁员及楼市呆滞影响,对前景最担忧.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 黄运涛; 审校 林高丽

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