《香港报摘》--信报3月2日

* 头版头条:

--本报发现,正进行大折让供股的信德(0242.HK),其股东人数於短时间内突然由3,000人暴增至逾万人,情况极为罕见.经查阅股东名册後发现,有股东利用过户处登记漏洞,透过重复或虚假登记拆细股份.

* 其他:

--电讯盈科(0008.HK)主席李泽楷表示,集团在短期内没有新的重组计划,电视业务最近也没有上市计划.他称集团的下一步是继续发展,做好现有业务.

--市场消息指,人民银行广东省分行正研究以试验形式容许广东省内经核准的内地企业在港进行跨境人民币贷款,除意味着人民币资本账进一步开放外,亦有助内地利率自由化的发展.

--英伯拉尔公司(Embraer)预估,未来10年将有总值400亿至480亿美元的豪华客机在亚洲售出,其中中国内地将占一半.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 黄运涛; 审校 林高丽

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