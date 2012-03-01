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亚洲 | 2012年 3月 2日 星期五 07:55 BJT

《香港重要政经日程》--3月2日-3月8日

=====================今日香港主要政经消息==========================

3月2日(周五)

-- 华润水泥(1313.HK)公布全年业绩.

-- 中信资源(1205.HK)公布全年业绩.

-- 金沙中国(1928.HK)公布全年业绩.

-- 高鑫零售(6808.HK)公布全年业绩.

=====================近日香港主要政经消息===========================

3月5日(周一)

-- 公布2012年2月PMI数据.

-- 裕元集团(0551.HK)公布一季度业绩.

-- 宝胜国际(3813.HK)公布一季度业绩.

-- 卓亚资本(8295.HK)公布全年业绩.

-- 首创置业(2868.HK)在北京召开股东大会.

3月6日(周二)

-- ASM太平洋(0522.HK)公布全年业绩.

-- 龙翔集团(0935.HK)公布全年业绩.

-- Mongolian Mining(0975.HK)公布全年业绩.

-- 旺旺中国(0151.HK)公布全年业绩.

--09:00 第一拖拉机(0038.HK)在中国举行股东特别大会.

--09:00 灵宝黄金(3330.HK)在中国举行股东特别大会.

--09:30 南京熊猫电子(0553.HK)在中国举行股东特别大会.

--10:00 中信银行(0998.HK)在中国举行股东特别大会.

3月7日(周三)

-- 公布2月份香港外汇储备.

-- 电能实业(0006.HK)公布全年业绩.

-- 先进半导体(3355.HK)公布全年业绩.

-- 贵联控股(1008.HK)公布全年业绩.

-- 创兴银行(1111.HK)公布全年业绩.

-- 长江生命科技(0775.HK)公布全年业绩.

-- 利亚零售(0831.HK)公布全年业绩.

-- 第一视频(0082.HK)公布全年业绩.

-- 盛洋投资(0174.HK)公布全年业绩.

-- 珀丽酒店(1189.HK)公布全年业绩.

--10:00 宝胜国际(3813.HK)周年股东大会.

--11:00 南海石油(0076.HK)股东特别大会.

--11:00 中国安芯(1149.HK)股东特别大会.

--11:30 耀科国际(0143.HK)周年股东大会.

--14:00 裕元(0511.HK)周年股东大会.

*3月8日(周四)

-- 长江基建集团(1038.HK)公布全年业绩.

-- 希慎兴业(0014.HK)公布全年业绩.

-- 港铁公司(0066.HK)公布全年业绩.

注: 1."*"代表新增.

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)

--整理 黄运涛

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