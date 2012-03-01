《香港重要政经日程》--3月2日-3月8日

标题新闻：苹果执行长库克称苹果去年在美国供应商的支出约500亿美元，并强调支持美国制造业
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=====================今日香港主要政经消息==========================
3月2日(周五)
-- 华润水泥(1313.HK)公布全年业绩.
-- 中信资源(1205.HK)公布全年业绩.
-- 金沙中国(1928.HK)公布全年业绩.
-- 高鑫零售(6808.HK)公布全年业绩.
=====================近日香港主要政经消息===========================
3月5日(周一)
-- 公布2012年2月PMI数据.
-- 裕元集团(0551.HK)公布一季度业绩.
-- 宝胜国际(3813.HK)公布一季度业绩.
-- 卓亚资本(8295.HK)公布全年业绩.
-- 首创置业(2868.HK)在北京召开股东大会.
3月6日(周二)
-- ASM太平洋(0522.HK)公布全年业绩.
-- 龙翔集团(0935.HK)公布全年业绩.
-- Mongolian Mining(0975.HK)公布全年业绩.
-- 旺旺中国(0151.HK)公布全年业绩.
--09:00 第一拖拉机(0038.HK)在中国举行股东特别大会.
--09:00 灵宝黄金(3330.HK)在中国举行股东特别大会.
--09:30 南京熊猫电子(0553.HK)在中国举行股东特别大会.
--10:00 中信银行(0998.HK)在中国举行股东特别大会.
3月7日(周三)
-- 公布2月份香港外汇储备.
-- 电能实业(0006.HK)公布全年业绩.
-- 先进半导体(3355.HK)公布全年业绩.
-- 贵联控股(1008.HK)公布全年业绩.
-- 创兴银行(1111.HK)公布全年业绩.
-- 长江生命科技(0775.HK)公布全年业绩.
-- 利亚零售(0831.HK)公布全年业绩.
-- 第一视频(0082.HK)公布全年业绩.
-- 盛洋投资(0174.HK)公布全年业绩.
-- 珀丽酒店(1189.HK)公布全年业绩.
--10:00 宝胜国际(3813.HK)周年股东大会.
--11:00 南海石油(0076.HK)股东特别大会.
--11:00 中国安芯(1149.HK)股东特别大会.
--11:30 耀科国际(0143.HK)周年股东大会.
--14:00 裕元(0511.HK)周年股东大会.
*3月8日(周四)
-- 长江基建集团(1038.HK)公布全年业绩.
-- 希慎兴业(0014.HK)公布全年业绩.
-- 港铁公司(0066.HK)公布全年业绩.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 黄运涛
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路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。