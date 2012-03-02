《香港报摘》--其他报纸重要消息3月2日

* 明报

--渣打(2888.HK)(STAN.L)香港区行政总裁洪丕正表示,内地企业来港借贷需求仍然强劲,现时本港人民币存款及贷款的需求都有,并不担心内地银根放松影响人民币贷款需求.该行预期今年底本港人民币存款将增至7,000亿元人民币.

--来自基金界的消息透露,本年初上海市政府曾邀请接近20家有兴趣到上海开设对冲基金的公司,到当地出席座谈会.席间上海市官员提出该市正计划容许境外对冲基金到上海注册开业,向内地居民及机构并募集人民币,然後到境外投资,其中包括投资港股.

--汽车代理大昌行(1828.HK)行政总裁叶满堂表示,由於集团计划增加新店,加上同店销售增长及售後服务较高利润的贡献,估计今年汽车销售增长可达双位数,并优於大市.他透露,汽车毛利润可达三至四成,有助提升盈利能力.

* 星岛日报

--地政总署公布,於上周五(24日)共收到两财团入标竞投坪洲住宅用地.周四(3月1日)公布以1,900万港元批了丰侨投资有限公司.该公司属海外注册公司,惟信和(0083.HK)证实是该集团旗下公司投得.

--据土地注册处资料显示,今年2月录得所有种类楼宇买卖合约共5,409宗,较1月份升逾两成,其中二手住宅市场合约登记录得3,020宗,较1月份的2,397宗回升两成六,结束连续四个月的下跌.(C06)

--新世界发展(0017.HK)前主席郑裕彤退休,多家证券行对彤叔退休持正面态度,大多维持新世界发展的评级,高盛证券更把其目标价上调4%,至9.1元.

* 东方日报

--消息指出,内地兴业银行将会引入中国人保集团等两家以上的策略投资者,涉资额或超过250亿元人民币.分析认为,引入策略投资者後恒生的股权虽被摊薄,但股东之一的恒生银行(0011.HK)未必有兴趣增持兴业银行.

* 文汇报

--越秀地产(0123.HK)公布截至去年底止全年业绩,纯利按年大增459%至51.4亿元人民币.

* 大公报

--据市场消息,曾於去年搁置上市的电讯设备商俊知集团拟於下周一(5日)开始推介,周二起招股,发行2.5亿股股份,招股价介乎1.1至1.5港元.以此计,该股集资额介乎2.75-3.75亿港元.

--整理 萧萍; 审校 黄运涛/乔艳红

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]