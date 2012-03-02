〔港报财经评论〕平钱炒卖何乐不为--信报3月2日

平钱炒卖何乐不为 /习广思

本周港股待变,但高位整固局面未变.恒指开市後走势反覆,但午後跌幅扩大,收报21,387点,失守10天线,成交额688亿港元,沽空比率8.75%.自恒指在周一失守10天线後,上升轨迹被破坏,投资者应该寻找其他支持位作参照,250天线在20,908点,250周线在21,044点,都不失为看好的投资者堡垒的参考.指数正在呈横行发展,但市场调整持续,国企指数14天RSI回到至54.58,大市超过800只股份下跌,但调整由内房股、内银股带领.关於内银股,视重农行(3618.HK)为内银完成调整指标,其股价仍未能冲破1月高位,尚且有待观察.不过,下周两会炒政策有利内银股气氛,但随着业绩期将至,目前较为落後的大型内银或有更大值博率.

事实上,有机会抽水的世茂(0813.HK)、恒大(3333.HK)、龙湖(0960.HK)跌势急剧,世茂跌幅更甚於碧桂园.多只内房股跌穿10天线,短线上升轨迹被破坏或进入调整期,但中长期上升趋势未变,散水暴跌过後仍是买入机会.有800间银行向欧央行借钱,行情踊跃,因为LTRO1具试验性质,会借钱的是有需要救亡的银行.其次,LTRO2不像LTRO1需要记名,哪间银行借了几多,更甚是银行借了钱用来炒或借或存都不必公诸於世.欧央行把道德标准再降低,引诱欧银伸手借钱.在LTRO1借钱最多的银行分别是意大利、西班牙银行,德国、瑞士银行多没有参与,其中意大利Unicredit及Intesa Sanpaolo分别借入125亿及120亿欧罗.事实上,早前提及过部分法国银行已经能够在债市中自行集资,但Intesa是获得LTRO贷款後,有能力进入债市发行高级无抵押债券的欧猪银行.

Intesa的CFO自身说法是,LTRO1制造的正面气氛在市场扩散,但她认为,LTRO是否成功,下一步要看存放在欧央行的资金是否有下降,相信这些钱终会回归到市场,转捩点将是在货币基金,当这些基金重新投资欧洲银行短期票据,意味更多资金全面回归.事实上,此转捩点已经出现,据晨星数据,1月份资金重新流入法国的货币基金.对於LTRO2的憧憬及期望,股市甚为冷静,但炒放水似乎有余未尽呢,是资金是否由欧央行流出?是资金流出後会否流到亚洲?对於第一问,华宝银行事前的调查中,瑞士、瑞典、英国等银行都表示不会借钱.至於法兴所做的调查,打算借LTRO2的银行中,表示会用贷款来还债的银行约10%,会用来做carry买债券的银行约7%,另逾11%回覆未决定如何使用.再细看其中,打算用来carry的银行,多是意大利、西班牙银行.LTRO2放水後,股市反应颇为冷静,但债市并不然,意大利10年期债券跌穿5厘,即将回到危机前水平,西班牙10年期债息近期跌穿5厘.债市狂炒,说穿了,没有太多人期望LTRO2贷款会真正在银行间拆借,更直接的是炒作carry,最直接就是意大利债.(B02)

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美汇转强打击金价 /苏子

美汇指数在2002年2月触及121.67高位後便正式见顶回落,而此跌浪一直持续至2008年3月,当美汇指数低见70.70後才能正式止跌回稳,随後一直未见再创新低.美汇指数在六年时间下挫了5,097点或42%,跌幅其实十分惊人.然而,美汇指数在触及70.70低位後,却在市场一片看淡声中成功止跌,随後更因为在2008年9月爆发金融海啸的关系,美元反而受到避险资金追捧而发挥避险货币的功能,出现一个强而有力的大型反弹浪,美汇指数於2009年2月曾一度反弹至89.62高位,较上述的70.70低位大幅反弹1,892点或26.8%,而此反弹幅度使一众走避不及的美元大看淡的投资者损失不菲,当时有不少投资者实在料不到作为金融海啸风眼的美国,其货币竟然可以出现不跌反急升的古怪现象,故有不少美元看淡的投资者其实输得极不甘心.

而美汇指数在2009年2月高见89.62後,因联储局推出QE救市措施而再度转弱,但联储局所推出的两轮QE救市措施却未能成功迫使美汇指数再度下破70.70低位,美汇指数反而集中在2008年3月至2009年3月这一年间的波幅里大上大落.然而,此大上大落的走势由於已持续了三年时间,故会否在今年美国正处大选年而摆脱此走势模式出现大型单边市,值得留意.而倾向相信一旦美元展开大型单边市,最终将以向上作出重大突破的可能性较高.若美元可以如所料般,最终向上作出重大突破的话,较为担心届时美元的光芒将有甚高机会完全盖过了目前仍被市场一致看好的黄金.

前晚联储局主席贝南奇出席听证会时的发言并没有作出下一步刺激经济措施的暗示,使市场对联储局短期内启动QE3的期望落空,故美元即时受到市场追捧,并成功扭转近日的大弱势,而金价在美元转强下,更自欧洲市的1,790.65高位暴挫逾100美元,并且更曾略破100天SMA的1,693.30重要支持,幸而当触及1,687.60低位後便迅即反弹.其实过去两个月美元的大弱势,下跌原因与市场期望联储局或在短期内启动QE3措施有一定关系,目前市场此利淡美元的期望有所减退,料对美元构成明显支持力.

若看看前晚美元回升时,金价却即时暴挫的局面,相信不少停泊在黄金这种完全没有利息收入的投资工具上的资金,或会因为金价迟迟未能突破去年的1,802.90美元高位,故趁联储局或无望推出QE3的利好美元消息出现後,趁机”换马”,抛售已上升十年并已处於甚高水平的黄金,并改投已积弱十年、价值偏低的美元怀抱.一旦美元稍後继续回升,担心不少资金或会采取宁买当头起的策略,即减持黄金并增持美元的比重,结果或令黄金兑美元向下作出重大突破,跌破去年12月29日所造的1,522低位甚至1,500心理关口的可能性实在不容抹煞.短线而言,黄金兑美元一旦跌破100天SMA收市,将是一个利淡警号.(B09)