〔港报财经评论〕二线绩优股寻宝有惊喜--经济日报3月2日

二线绩优股寻宝有惊喜 /林瑞芬

瑞信昨成为今年首家上调恒指目标的券商,认为宏观经济环境转趋稳定,风险胃纳上升,故把恒指全年预测目标由原来的21,800点调升至24,000点.这确是恒指的突破高位阻力目标,可见21,800的重要,确认标志突破预示延伸升浪踏上新台阶.根据过往经验,指数临近关键阻力多反覆,在新台阶前难免争持一番.至於大市需要多少时间以及幅度反覆整固,则要边瞧边跟进.目前配合走势图分析,恒指关键阻力位在21,800附近,即市支持位在21,000附近,如守於其上,整固幅度仍算温和.如失守,则顺势回吐,50天线前应找到这个整固浪支持点.始终认为欧洲央行第2轮放水是会按进程投入市场,银行进行套息固本培元,又可至少安渡今个月欧债滚借高峰期.美国QE3这张牌扣而不发,更有利部署者利用制造想像空间.7天上海银行同业拆息昨跌至3.2642厘,上半年度全球货币相对充裕,有利港股延伸反弹浪.

业绩期内,重点强调还是回归基本面.大蓝筹股业绩普遍符预期,乏善足陈.港交所(0388.HK)公布业绩後,高盛维持”中性”评级,目标价133港元.美银美林认为今年初新股上市集资不热烈,维持港交所”跑输大市”评级,目标价110港元.里昂看得更淡,目标价只有98港元,预期港交所今年度每股盈利倒退4.3%.只有花旗稍为看好,料受惠流动性放宽,把港交所目标价调升至163港元,该股昨收142.3港元,跌1.6%.中信泰富(0267.HK)2011年度全年收入按年升41.7%至1,000.8亿港元,但销售成本增加43.9%至858.5亿港元,纯利升3.8%至92.3亿港元,每股盈利2.53港元,末期息维持30港仙,全年共派股息45港仙.该股昨收14.52港元,跌0.55%.

今日反而想剖析一下二、三线绩优股,其中,超威动力(0951.HK)2011年度全年盈利4.553亿元人民币,按年增长约70%.首先,拆解超威2011年上、下半年度业绩,上半年赚1.419亿元人民币,下半年盈利加速增长,带动全年盈利劲升至4.553亿元人民币.对比2010年,上半年赚1.3亿元人民币,下半年赚1.73亿元人民币.由此,作为分析者就要深入剖析为何超威业务突飞猛进,原因主要有2点:其一是受益中国内地整顿行业,因中国政府去年积极进行淘汰不合格的铅酸电池企业产能,令超威这类守规则而具规模的领先制造商,能藉此机会扩大市场份额.其二是受益产能增加,去年度全年总产能达5,600万个,按年升30.2%.按集团已披露资料显示,在江西兴建的第2期生产设施,预计今年投产.今年1月,其全资附属公司长兴众成电源公司已开始兴建新生产设施,厂房预期於今年6月前投产.待完成後,新生产设施的铅酸动力电池年产量将达1,200万个,又一利好因素持续.(012)

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新增贷款跌,内银股受压 /余少文

国企指数昨日急跌,并未走出横行走势,只是中国内地消息指四大行2月的新增贷款只有1,800亿元人民币,金融机构2月新增贷款可能只有5,000亿元人民币,继续按年下跌,或影响内银股的走势.中国内地八连升後连续两日回软,国企指数表现更差,反弹两日後,昨日急跌224点或1.9%,收11,602点,成交额回落至121亿港元,只有15%主板H股股份可以逆市上升.而红筹指数跌88点或2.1%,收4,129点,主要是内房股下挫所拖累,成交额44亿港元.内房股前景关键在於中国政策,上海一度为房地产作微调,近日被中国叫停,昨日又传出中国加紧研究房产税,更成为内房股下跌近因,即使越秀地产(0123.HK)去年多赚4.6倍至51亿元人民币,但股价也跌逾3%.事件反映中国在房地产调控上仍未松手,内房股暂宜观望.

然而,中国在打压房价过高下,对市场流动性仍采偏紧策略,中国内地媒体指出,2月截至28日止,工商银行(1398.HK)、建设银行(0939.HK)、农业银行(1288.HK)和中国银行(3988.HK)等四大行新增贷款合共约1,800亿元人民币,以四大行过去占新增贷款约40%作推算,则2月首四周的新增贷款约4,500亿元人民币,即使银行在2月29日积极放贷,或只能令2月新增贷款达5,000亿元人民币.若然2月新增贷款只有5,000亿元人民币,则是连续三年按年下跌.实际上,今年1月新增贷款跌穿1万亿元人民币,只有7,381亿元人民币,按年下跌29%,市场普遍预期2月新增贷款会回升及高於去年同期水平,最终要看人民银行稍後公布的数字.

经常提及新增贷款,是因为新增贷款对中国内地经济增长有刺激作用.若然新增贷款下跌,或反映中国内地经济持续下滑,尤其人行早前公布2011年第四季度中国货币政策执行报告中提及,2012年M2预期增长14%,以此推算今年信贷增加量约8.5万亿元人民币.而中国内地金融机构放贷一向是前高後低,又按去年四个季度的3:3:2:2的比例放贷,则第一季投放量应达2.5万亿元人民币,若然2月新增贷款只有5,000亿元人民币,则3月份新增贷款要达到1.3万亿元人民币水平,才有机会达标.当然,市场需求下降是新增贷款下跌原因之一,过去信贷投放主力是地方债和房地产市场,中国出手打压便令这方面需求跌,再加上不少银行的贷存比率达到75%上限,以及热钱流入减少等因素,都会令流动性下降.这因素或是人行早前突然下调0.5%存款准备金率的原因之一,希望释放4,000亿元人民币资金,帮助银行提升3月信贷投放量.但如中金公司报告所指,内银股一季度净息差料持平,料会逐渐下降,若然新增贷款未来数月未能及时回升,或影响内银股净利息收入,从而增加内银股回吐压力.(010)