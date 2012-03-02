〔港报社评〕特首致歉未认错,仍亏欠市民--经济日报3月2日

香港特首曾荫权昨在香港立法会就其令港府与特首一职声誉蒙污,向公众致歉,但市民仍未接受,因特首认为问题只出在与公众期望有落差,没承认行为有错.曾荫权必须向市民真诚认错,港府则要尽快建立规管与惩处特首的制度.

其一,曾荫权昨续强调,问题在於时代转变,公众对公职人员有更高要求,因而出现期望落差.但明显的事实是,他未顾特首权责之高与重,接受富豪款待,於现在是错,在1997年前亦是错.香港特首手持香港最高行政权力,富豪款待他,市民自然忧虑背後是攀关系、通关节,最终可能损害公众利益,此严重打击市民对政府、对特首的信任.

其二,仍未思“严以律人,宽以待己”之错.市民对曾荫权固然不满,但最愤慨的莫过於公务员,因现行“公务员守则”对公仆行止有极严格规范,绝大多数公务员亦敬行谨遵,但出身公务员、现为百官之首的特首,却以自己认为没利益冲突,便随心而行,而没有体认自己是香港特区首长,须遵行较公务员操守要求更高的最高标准.平情而论,按已公开情节,曾荫权是贪便宜、有负特首一职的尊严与公众期待,但尚未有证据他贪污,故他现阶段欠公众的,是诚心认错.

不论有关曾荫权的事态将有甚麽发展,港府亦须汲取教训,做好两方面.首先,是已委任的检讨委员会,要以最高标准,订出特首的行为守则.再者,此事暴露现行制度问责不足:若特首行为未严重至遭立会弹劾,但操守明显有错,现并无按情节惩处的机制.在未进行普选下,亦不像民主社会可让普罗市民用选票惩罚.此可望在2017年落实香港特首普选後,得到处理,但在此之前,港府与立会须进行严谨检讨.是次事件是香港的大不幸,但香港若能藉此修正制度、警惕後来者,则对提升本港管治与廉洁有所进益.(A02)