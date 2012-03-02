《离岸人民币综述》人民币国际化战略或应向西开辟第二战场

记者 陈敏

路透香港3月2日电---随着跨境贸易人民币结算业务迅猛发展,以及中国加快资本项目开放以将人民币推向全球,在地域上进一步向西拓展,也许是人民币国际化战略的一个不错选项.

人民币跨境贸易结算在不到三年的时间里成绩明显,去年全年结算量高达2.08万亿元人民币,占贸易总量约10%,而一年前该比重仅为2%.不过,目前进行人民币贸易结算的国家主要集中在邻近的东盟国家.

"向东南亚发展的'人民币东盟战略'很容易受到美国地缘政治战略的干扰,人民币国际化方略还应该向西,在另一个方向上开辟'第二战场',推动东西两翼互补发展,"中信银行副行长曹彤撰文称.

他指出,在中国的西向周边,俄罗斯、中亚、中东地区均是全球主要的石油出口国.如果人民币国际化能够向西突破石油国家,就能极大地提升人民币的货币地位.

业内消息人士上周四告诉路透,迪拜国际金融中心(DIFC)预计今年起将允许以人民币进行交易.DIFC是区域性金融中心,数以百计的国际银行、资产管理公司、保险商、律师事务所和其它各类型企业都驻扎于此.[ID:nCN1409164]

中国与上述地区的贸易较东盟国家具有更强的互补性,中国向这些地区出口日用品和机械设备,并进口大量原油.如果这些贸易的一部分改用人民币计价,不但可以显着提升离岸人民币的流通量,还能令更多国家熟悉这一货币.

自2008年以来,中国已经和包括阿联酋、哈萨克斯坦、土耳其、马来西亚在内16个国家签订货币互换协议,总值约1.45万亿元人民币,以方便这些国家推进人民币业务.

中国政府正加快推进资本账户下更多项目的开放.继人民币外商直接投资(FDI)和海外直接投资(ODI)推出後,中国政府提出在2015年将上海建成全球性人民币产品创新、交易、定价和清算中心的雄心勃勃的计划.

而当前的时机再好不过.西方国家正陷入债务困境,主要货币发行国大开印刷机印钞票,人民币对非美元/欧元国家的吸引力增加,为人民币国际化提供了前所未有的机遇.

以下为汤森路透整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰 7,487.0 27

2. 渣打 5,338.5 11

3. 中国银行 4,400.0 2

4. 巴克莱资本 2,183.0 4

5. 苏格兰皇家银行 1,558.0 3

**本周市场动态**

--中国银行(3988.HK)(601988.SS)和芝加哥商品交易所集团(CME.O)签署协议,将人民币的使用拓展到大宗商品领域.

--香港金银业贸易场理事长张德熙称,"人民币公斤条黄金"自去年10月推出以来,成交量不俗.现时平台每日交易量维持在约4,100公斤的合约,估计未来会有更好的进展.

--星展银行固定收益主管Clifford Lee预期,今年点心债(包括存款证)的发行量将达到2,500亿元人民币,去年为1,890亿元.今年下半年会是比较好的发债时机,因为今年大约有800亿元债券会到期,到时会有不少资金需要寻找新的投资标的.

--德意志银行大中华区首席经济学家马骏认为,目前资本项目面临的的最大问题主要不是对对外直接投资和贸易信贷的管制,而是资本市场的不开放.非居民无法从非贸易渠道(包括资本市场渠道)获得人民币和人民币资产是人民币国际化面临的最大瓶颈.

--日本大型贸易公司三井物产(8031.T)发行五亿元五年期首笔点心债,息率为4.25%;另一家日本公司三菱日联租赁亦发行了3亿元三年期点心债,息率为3.6%.(完)

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