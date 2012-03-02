〔香港房地产〕楼价按周升0.82%创八周新高,大型屋苑主导市场--中原地产

路透香港3月2日电---中原地产最新公布的中原城市领先指数(CCL)按周上升0.82%,创八周新高;大型屋苑指数CCL Mass升幅达1.23%,反映元宵节後大型屋苑升幅较整体更加突出,主导整体楼市.
中原地产研究部高级联席董事黄良昇指出,新春後楼市成交大幅增加,楼价止跌回稳,反映低价楼已经买少见少,卖家转趋强硬,买家取态积极.
周五公布的CCL报95.15点;CCL Mass报93.14点,创九周新高.
四区大型屋苑楼价指数全面上升,是21周以来首次.当中新界西及新界东的按周升幅较市区为大,分别升3.38%及1.27%.港岛区及九龙区指数按周分别升1.01%及0.14%
最新的指数是根据於2月20日至26日期间所签订正式买卖合约的中原集团成交计算,当中有约九成的交易是在2月6日至12日签订临时买卖合约.
CCL反映香港的二手住宅楼价,以1997年7月楼市顶峰为指数的基期,基期指数定为100.
以下为CCL过去12周的表现:
日期 CCL指数
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2/26 95.15
2/19 94.38
2/12 95.01
2/5 95.04
1/29 94.47
1/22 94.75
1/15 94.31
1/8 94.16
1/1 95.47
12/25 96.68
12/18 96.81
12/11 97.10 (完)
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--记者 梁慧仪; 审校 曾祥进