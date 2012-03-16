《离岸人民币综述》人民币日波幅若扩大对离岸市场意味着什么?

记者 陈敏

路透香港3月16日电---在中国央行将人民币/美元日波幅扩大至0.5%已有五年之际,再次扩大波幅的说法已在市场酝酿发酵,尤其诸多高层领导于近期召开的"两会"上频频谈及这一话题,令在岸和离岸人民币市场波澜起伏.

中国曾在2007年将人民币/美元的日内浮动区间由中间价上下0.3%扩大至0.5%;更早的2005年,将人民币兑非美元货币的日波幅由1.5%扩大至3%.如果央行继续扩大汇率波动范围,对离岸人民币市场意味着什么?

离岸人民币即期CNH=D3和远期CNH1Y=很可能跟随在岸人民币CNY=CFXS出现更宽幅的震荡.这一方面增加了套利和投机机会,另一方面也将提升市场风险,使得投资者利用衍生品市场对冲风险的需求趋升.

"波幅扩大令套利的机会增加,以前单方向升值导致市场上也是单方向地卖美元/人民币.出现更多双向波动以后,套利的空间会更大."东亚银行货币及利率交易部高级市场分析师赖春梅称.

受制于离岸人民币市场上尚无成熟的基准利率,目前投资者只能利用包括无本金交割远期(NDF)、货币互换和基于Shibor的利率互换来对冲风险.

中国总理温家宝周三表示,中国国际收支贸易已实现基本平衡,人民币汇率有可能已经接近均衡水平;将继续加大汇改的力度,特别是较大幅度地实行双向的波动.此前央行行长周小川亦表示,人民币浮动幅度可以考虑适当加大.[ID:nSB1431998]

事实上,央行在过去几日已开始通过中间价CNY=PBOC的调整,试水增加汇率双向波动弹性.

对于欣欣向荣的点心债市场而言,由于人民币逐渐趋于合理区间且波动风险增加,发行人将不得不提高收益率水平以满足投资者的需要,令其与在岸市场收益率水平逐步趋近.

"外国投资者过去接受人民币的部分原因在于人民币稳步升值且波动较小.当这个驱动因素消失后,他们会更加谨慎."东方汇理银行高级策略师Dariusz Kowalczyk称.

反映离岸人民币债券市场回报的中银香港指数.BCHKDIMSUMI今年以来累计回报率已大幅反弹至3.67%.

不管人民币波幅扩大带来的是机遇还是挑战,这将是中国推进人民币国际化进程,并最终使其成为一种国际货币的必经之路.

以下为汤森路透整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

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账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰 10,715.5 37

2. 渣打 5,888.5 13

3. 中国银行 4,400.0 2

4. 巴克莱资本 2,183.0 4

5. 法国巴黎银行 2,010.0 8

**本周市场动态**

--香港金管局、马来西亚国家银行及欧洲清算银行联合宣布,将于3月30日推出跨境债券投资及交收试行平台.金管局副总裁彭醒棠认为,该系统将多方面推广香港的人民币债券以及其他债券,提升流动性.

--日本财务大臣安住淳称,中国政府将允许日本购买650亿元人民币(约合103亿美元)的中国国债,此举有助于日本外汇储备多元化,并加强这两个亚洲国家的经济联系.购买的时间尚未确定,可能会先小规模买入,之后逐步增加买入规模.

--芝加哥商品交易所集团(CME.O)亚太区董事总经理Julien Le Noble表示,随着离岸人民币作为期货交易抵押品的需求增加,芝交所将毫不犹豫提高目前1亿美元的上限.

--中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长易纲表示,随着中国汇率机制的逐步到位,以及逐渐减少国际收支的不平衡,今年热钱流入的压力会有所减小;央行正研究确定第二批RQFII(人民币合格境外机构投资者)的试点额度.

--摩根大通(JPM.N)亚洲区投资银行副主席方方表示,针对欧洲部分银行未来一两年大规模补充资本金的需求,中国企业可尝试以人民币作为出资币种,有选择地投资参股优质金融机构,或引导这类金融机构到离岸市场发行人民币次级债.(完)

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