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货币新闻 | 2012年 3月 12日 星期一 08:22 BJT

〔表格〕香港东方海外去年净利倒退90%,为1.82亿美元

路透香港3月12日电---香港主要货柜船及货柜码头营运商--东方海外(国际)有限公司(0316.HK)宣布,截至2011年12月31日为止的年度内,业绩报告如下(以每百万美元为单位):

　　 　 　 　　　 2011年度 2010年度

每股盈利(美元) 0.29 2.983

每股末期股息(美元)　 无 0.23

净利 181.65 1,866.78

营业额　 6,011.84 6,033.40

注:东方海外业务涉及经营货柜船及货柜码头等业务.汤森路透I/B/E/S综合22名分析师平均预测公司2011年度净利为1.34亿美元.(完)

浏览东方海外其他新闻,请点选[0316.HK-CMN]

欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明,请点选:(here)

--记者 梁慧仪/陈敏; 审校 杨淑祯

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