〔表格〕香港东方海外去年净利倒退90%,为1.82亿美元

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透香港3月12日电---香港主要货柜船及货柜码头营运商--东方海外(国际)有限公司(0316.HK)宣布,截至2011年12月31日为止的年度内,业绩报告如下(以每百万美元为单位):
2011年度 2010年度
每股盈利(美元) 0.29 2.983
每股末期股息(美元) 无 0.23
净利 181.65 1,866.78
营业额 6,011.84 6,033.40
注:东方海外业务涉及经营货柜船及货柜码头等业务.汤森路透I/B/E/S综合22名分析师平均预测公司2011年度净利为1.34亿美元.(完)
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--记者 梁慧仪/陈敏; 审校 杨淑祯
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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