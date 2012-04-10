《香港报摘》--经济日报4月10日

* 要闻版头条:

--港交所(0388.HK)主席夏佳理本月底卸任在即,据了解,政府在考虑各潜在人选后,属意由港铁(0066.HK)前行政总裁周松岗接任,认为其带领港铁开拓国际市场的经验,最能配合港股市场积极引入国际上市公司的策略考虑.

* 其他:

--财政司司长曾俊华4月8日再警告,若楼市升势令港府不安,就会出手.消息指,曾俊华一直希望楼市"软着陆",但近月的升势,令他认为要出口提醒,不要以为现届政府只剩下不足3个月任期,就会对楼市放软手脚.

--俄铝(0486.HK)早前爆出股东内讧,令市场忧虑.新任主席张震远会见本港传媒拆弹,强调财政情况稳阵.而引发股东争拗的Norilsk Nickel,俄铝无意出售或全购,正努力改善其管治水平,以提升投资回报.

--香港跨境人民币企业业务上周取得进展,惟个人业务则仍未有重大变动,银行公会今年初曾提出研究扩大个人每日兑换人民币上限,以及开放予非本地居民开立人民币户口的建议.据了解,业界暂未达成共识,金管局方面态度亦趋保守,相信短期内难望出现突破.

--招商银行(3968.HK)(600036.SS)公布,已于上周五获中证监批准A股供股申请,意味招行即将可进行"A+H"供股计划,集资最多350亿元人民币.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 林高丽

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